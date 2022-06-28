https://ria.ru/20220628/meksika-1798812399.html

Число погибших в США мигрантов составило 50 человек, сообщил МИД Мексики

Число погибших в США мигрантов составило 50 человек, сообщил МИД Мексики - РИА Новости, 28.06.2022

Число погибших в США мигрантов составило 50 человек, сообщил МИД Мексики

Пятьдесят мигрантов задохнулись в кузове трейлера в Техасе, из числа опознанных жертв большинство составляют мексиканцы, сообщил глава МИД Мексики Марсело... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:35

2022-06-28T17:35

2022-06-28T18:39

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МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Пятьдесят мигрантов задохнулись в кузове трейлера в Техасе, из числа опознанных жертв большинство составляют мексиканцы, сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.Личности еще 19 погибших до настоящего момента не установлены.Фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. Ранее сообщалось о 46 скончавшихся и 16 пострадавших. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционирования.Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования и пообещал поддержку семьям погибших."Эти прискорбные события, связанные с бедностью и отчаянием братьев из Центральной Америки и Мексики, происходят из-за торговли людьми и отсутствия контроля, в данном случае на границе Мексики и США и внутри США", - сказал политик в ходе утренней пресс-конференции.Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние 9 месяцев превысило миллион человек.

https://ria.ru/20220624/migranty-1798020949.html

https://ria.ru/20220628/migranty-1798599090.html

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техас

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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, сша, техас, twitter