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Число погибших в США мигрантов составило 50 человек, сообщил МИД Мексики - РИА Новости, 28.06.2022
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Число погибших в США мигрантов составило 50 человек, сообщил МИД Мексики
Число погибших в США мигрантов составило 50 человек, сообщил МИД Мексики - РИА Новости, 28.06.2022
Число погибших в США мигрантов составило 50 человек, сообщил МИД Мексики
Пятьдесят мигрантов задохнулись в кузове трейлера в Техасе, из числа опознанных жертв большинство составляют мексиканцы, сообщил глава МИД Мексики Марсело... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:35
2022-06-28T18:39
в мире
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МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Пятьдесят мигрантов задохнулись в кузове трейлера в Техасе, из числа опознанных жертв большинство составляют мексиканцы, сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.Личности еще 19 погибших до настоящего момента не установлены.Фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. Ранее сообщалось о 46 скончавшихся и 16 пострадавших. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционирования.Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования и пообещал поддержку семьям погибших."Эти прискорбные события, связанные с бедностью и отчаянием братьев из Центральной Америки и Мексики, происходят из-за торговли людьми и отсутствия контроля, в данном случае на границе Мексики и США и внутри США", - сказал политик в ходе утренней пресс-конференции.Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние 9 месяцев превысило миллион человек.
https://ria.ru/20220624/migranty-1798020949.html
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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, сша, техас, twitter
17:35 28.06.2022 (обновлено: 18:39 28.06.2022)
 
Число погибших в США мигрантов составило 50 человек, сообщил МИД Мексики

Глава МИД Мексики Эбрард: число погибших в США мигрантов составило 50 человек

© AP Photo / Eric GayСотрудники экстренных служб рядом с фурой, в которой были обнаружены тела мигрантов. Сан Антонио, Техас
Сотрудники экстренных служб рядом с фурой, в которой были обнаружены тела мигрантов. Сан Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники экстренных служб рядом с фурой, в которой были обнаружены тела мигрантов. Сан Антонио, Техас. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Пятьдесят мигрантов задохнулись в кузове трейлера в Техасе, из числа опознанных жертв большинство составляют мексиканцы, сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
"Обновляю информацию из Техаса, предоставленную властями США. 50 погибших. 22 мексиканца. Семь гватемальцев. Двое гондурасцев", - написал Эбрард в своем блоге в Twitter.
Личности еще 19 погибших до настоящего момента не установлены.
Фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. Ранее сообщалось о 46 скончавшихся и 16 пострадавших. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционирования.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования и пообещал поддержку семьям погибших.
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"Эти прискорбные события, связанные с бедностью и отчаянием братьев из Центральной Америки и Мексики, происходят из-за торговли людьми и отсутствия контроля, в данном случае на границе Мексики и США и внутри США", - сказал политик в ходе утренней пресс-конференции.
Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние 9 месяцев превысило миллион человек.
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В миреАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаСШАТехасTwitter
 
 
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