17:35 28.06.2022 (обновлено: 18:39 28.06.2022)
Число погибших в США мигрантов составило 50 человек, сообщил МИД Мексики
Глава МИД Мексики Эбрард: число погибших в США мигрантов составило 50 человек
© AP Photo / Eric GayСотрудники экстренных служб рядом с фурой, в которой были обнаружены тела мигрантов. Сан Антонио, Техас
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники экстренных служб рядом с фурой, в которой были обнаружены тела мигрантов. Сан Антонио, Техас. Архивное фото
МЕХИКО, 28 июн - РИА Новости. Пятьдесят мигрантов задохнулись в кузове трейлера в Техасе, из числа опознанных жертв большинство составляют мексиканцы, сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.
"Обновляю информацию из Техаса, предоставленную властями США. 50 погибших. 22 мексиканца. Семь гватемальцев. Двое гондурасцев", - написал Эбрард в своем блоге в Twitter.
Личности еще 19 погибших до настоящего момента не установлены.
Фуру с людьми обнаружили на небольшой дороге в Техасе, ведущей к шоссе. Ранее сообщалось о 46 скончавшихся и 16 пострадавших. По заявлению пожарного департамента Сан Антонио, в кузове не было воды и кондиционирования.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования и пообещал поддержку семьям погибших.
"Эти прискорбные события, связанные с бедностью и отчаянием братьев из Центральной Америки и Мексики, происходят из-за торговли людьми и отсутствия контроля, в данном случае на границе Мексики и США и внутри США", - сказал политик в ходе утренней пресс-конференции.
Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США вновь достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние 9 месяцев превысило миллион человек.