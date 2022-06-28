https://ria.ru/20220628/mazur-1798605103.html

Врио главы Томской области подал документы на выборы губернатора

Врио главы Томской области подал документы на выборы губернатора - РИА Новости, 28.06.2022

Врио главы Томской области подал документы на выборы губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур подал в избирательную комиссию региона документы для участия в сентябрьских выборах... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T08:11

2022-06-28T08:11

2022-06-28T08:13

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владимир мазур

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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур подал в избирательную комиссию региона документы для участия в сентябрьских выборах губернатора, сообщает во вторник облизбирком."Мазур Владимир Владимирович, выдвинутый в качестве кандидата на выборы губернатора области томским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", сдал документы в Избирательную комиссию области для регистрации его кандидатуры", - говорится в сообщении.По данным избиркома, всего на пост губернатора Томской области по итогам партийных конференций выдвинуты три кандидата. Кроме Мазура это вице-спикер томской гордумы Андрей Петров от КПРФ и депутат томской облдумы Галина Немцева от партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду". Петров уже также сдал документы в облизбирком.Выборы главы Томской области пройдут 10 и 11 сентября этого года. Прием документов для выдвижения заканчивается 30 июня.Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая.

https://ria.ru/20220510/mazur-1787806228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, владимир мазур, томская область, россия, единая россия