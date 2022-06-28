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Врио главы Томской области подал документы на выборы губернатора - РИА Новости, 28.06.2022
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Врио главы Томской области подал документы на выборы губернатора
Врио главы Томской области подал документы на выборы губернатора - РИА Новости, 28.06.2022
Врио главы Томской области подал документы на выборы губернатора
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур подал в избирательную комиссию региона документы для участия в сентябрьских выборах... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T08:11
2022-06-28T08:13
политика
владимир путин
владимир мазур
томская область
россия
единая россия
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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур подал в избирательную комиссию региона документы для участия в сентябрьских выборах губернатора, сообщает во вторник облизбирком."Мазур Владимир Владимирович, выдвинутый в качестве кандидата на выборы губернатора области томским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", сдал документы в Избирательную комиссию области для регистрации его кандидатуры", - говорится в сообщении.По данным избиркома, всего на пост губернатора Томской области по итогам партийных конференций выдвинуты три кандидата. Кроме Мазура это вице-спикер томской гордумы Андрей Петров от КПРФ и депутат томской облдумы Галина Немцева от партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду". Петров уже также сдал документы в облизбирком.Выборы главы Томской области пройдут 10 и 11 сентября этого года. Прием документов для выдвижения заканчивается 30 июня.Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая.
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политика, владимир путин, владимир мазур, томская область, россия, единая россия
08:11 28.06.2022 (обновлено: 08:13 28.06.2022)
 
Врио главы Томской области подал документы на выборы губернатора

Врио главы Томской области Мазур подал документы на выборы губернатора

© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской области / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской области
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Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур подал в избирательную комиссию региона документы для участия в сентябрьских выборах губернатора, сообщает во вторник облизбирком.
"Мазур Владимир Владимирович, выдвинутый в качестве кандидата на выборы губернатора области томским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", сдал документы в Избирательную комиссию области для регистрации его кандидатуры", - говорится в сообщении.
По данным избиркома, всего на пост губернатора Томской области по итогам партийных конференций выдвинуты три кандидата. Кроме Мазура это вице-спикер томской гордумы Андрей Петров от КПРФ и депутат томской облдумы Галина Немцева от партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду". Петров уже также сдал документы в облизбирком.
Выборы главы Томской области пройдут 10 и 11 сентября этого года. Прием документов для выдвижения заканчивается 30 июня.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил Владимира Мазура врио губернатора Томской области, после того как прежний глава региона Сергей Жвачкин объявил об отставке. Официальное представление Мазура в качестве главы региона состоялось 12 мая.
Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 22:58
Биография Владимира Мазура
 
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