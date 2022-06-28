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Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/makron-1798720525.html
Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма
Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 28.06.2022
Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что отказался признать Россию страной-спонсором терроризма, как ранее... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:52
2022-06-28T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
донбасс
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что отказался признать Россию страной-спонсором терроризма, как ранее требовал Владимир Зеленский, потому что "это не методика Франции".Макрон добавил, что Франция отправила следователей на Украину, которые совместно с международным правосудием проведут расследование предполагаемых военных преступлений, чтобы найти виновных.Ранее Зеленский заявил, что он обратился к США с призывом признать Россию страной-спонсором терроризма.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220428/posledstviya-1785849832.html
https://ria.ru/20220628/protivoraketnaya-1798487431.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, донбасс
14:52 28.06.2022 (обновлено: 15:42 28.06.2022)
 
Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма

Макрон отказался объявить Россию спонсором терроризма по требованию Зеленского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что отказался признать Россию страной-спонсором терроризма, как ранее требовал Владимир Зеленский, потому что "это не методика Франции".
"Франция не следует этой методики. Мы говорим о военном преступлении, квалификация принадлежит судьям", - заявил он.
Макрон добавил, что Франция отправила следователей на Украину, которые совместно с международным правосудием проведут расследование предполагаемых военных преступлений, чтобы найти виновных.
Ранее Зеленский заявил, что он обратился к США с призывом признать Россию страной-спонсором терроризма.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронДонбасс
 
 
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