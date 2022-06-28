https://ria.ru/20220628/makron-1798720525.html

Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма

Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 28.06.2022

Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что отказался признать Россию страной-спонсором терроризма, как ранее... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:52

2022-06-28T14:52

2022-06-28T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

франция

эммануэль макрон

донбасс

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что отказался признать Россию страной-спонсором терроризма, как ранее требовал Владимир Зеленский, потому что "это не методика Франции".Макрон добавил, что Франция отправила следователей на Украину, которые совместно с международным правосудием проведут расследование предполагаемых военных преступлений, чтобы найти виновных.Ранее Зеленский заявил, что он обратился к США с призывом признать Россию страной-спонсором терроризма.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220428/posledstviya-1785849832.html

https://ria.ru/20220628/protivoraketnaya-1798487431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, донбасс