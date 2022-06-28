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Стало известно меню ужина для участников саммита НАТО в Мадриде - РИА Новости, 28.06.2022
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Стало известно меню ужина для участников саммита НАТО в Мадриде
Стало известно меню ужина для участников саммита НАТО в Мадриде - РИА Новости, 28.06.2022
Стало известно меню ужина для участников саммита НАТО в Мадриде
Король Испании Фелипе VI и королева Летиция устроят праздничный ужин в честь высокопоставленных гостей, прибывших на саммит НАТО в Мадриде, сообщает издание... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:22
2022-06-28T23:22
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
испания
мадрид
нато
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Король Испании Фелипе VI и королева Летиция устроят праздничный ужин в честь высокопоставленных гостей, прибывших на саммит НАТО в Мадриде, сообщает издание Informacion со ссылкой на источники в королевском дворце.Как ожидается, банкет начнется в 20.30 (22.30 мск) в парадной столовой официальной резиденции королей Испании. Составление меню доверено мадридскому шеф-повару Пако Ронсеро. В зале соберутся около 60 гостей, в том числе более 40 глав государств и правительств.Список закусок будет состоять из десятка наименований, в том числе севиче из морского окуня с "тигровым молоком", гаспачо с базиликовым маслом и омар с супом из оливкового масла и розового грейпфрута.В качестве основного блюда подадут хека под соусом менье с тапиокой и форелевой икрой.На десерт приготовлена кокосовая пена с крошкой из мяты и маракуйей. Участники банкета смогут утолить жажду белым и красным вином, а также кавой – испанским игристым вином.Во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны примут новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", и обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
https://ria.ru/20220627/madrid-1798405214.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, испания, мадрид, нато
23:22 28.06.2022
 
Стало известно меню ужина для участников саммита НАТО в Мадриде

Informacion: стало известно меню ужина для участников саммита НАТО в Мадриде

© Fotolia / Andrew BaydaСервировка стола
Сервировка стола - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Fotolia / Andrew Bayda
Сервировка стола. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Король Испании Фелипе VI и королева Летиция устроят праздничный ужин в честь высокопоставленных гостей, прибывших на саммит НАТО в Мадриде, сообщает издание Informacion со ссылкой на источники в королевском дворце.
Как ожидается, банкет начнется в 20.30 (22.30 мск) в парадной столовой официальной резиденции королей Испании. Составление меню доверено мадридскому шеф-повару Пако Ронсеро. В зале соберутся около 60 гостей, в том числе более 40 глав государств и правительств.
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Список закусок будет состоять из десятка наименований, в том числе севиче из морского окуня с "тигровым молоком", гаспачо с базиликовым маслом и омар с супом из оливкового масла и розового грейпфрута.
В качестве основного блюда подадут хека под соусом менье с тапиокой и форелевой икрой.
На десерт приготовлена кокосовая пена с крошкой из мяты и маракуйей. Участники банкета смогут утолить жажду белым и красным вином, а также кавой – испанским игристым вином.
Во вторник в Мадриде откроется саммит НАТО, на котором страны примут новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности", и обсудят заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
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В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияИспанияМадридНАТО
 
 
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