https://ria.ru/20220628/luna-1798606716.html

Российские ученые нашли фрагмент астероида в лунном грунте

Российские ученые нашли фрагмент астероида в лунном грунте - РИА Новости, 28.06.2022

Российские ученые нашли фрагмент астероида в лунном грунте

Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с зарубежными коллегами обнаружили фрагмент каменного астероида в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T08:35

2022-06-28T08:35

2022-06-28T08:35

космос - риа наука

луна

земля

институт геохимии и аналитической химии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18817/93/188179346_0:29:468:292_1920x0_80_0_0_1f25b2d16e12e343db3eac6f41f50941.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с зарубежными коллегами обнаружили фрагмент каменного астероида в лунном грунте, доставленном на Землю более полувека назад, эта находка позволит ученым узнать больше об изменениях интенсивности и состава метеоритных потоков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. Результаты исследования опубликованы в престижном международном научном журнале Nature Astronomy.Атмосфера эффективно защищает Землю от космических тел, лишь некоторые из них способны преодолеть этот барьер и достичь ее поверхности уже в виде метеоритов. Однако на Луне атмосфера отсутствует, поэтому "космический мусор" свободно достигает ее поверхности, формируя слой пыли – реголита.Поэтому поверхность Луны, постепенно накапливая метеоритный материал Солнечной системы, содержит информацию об изменениях интенсивности и составе метеоритного потока за всю историю ее существования. Тем не менее, лишь единичные частицы метеоритов были обнаружены в доставленных на Землю образцах лунного грунта. Связано это с тем, что в результате ударного, по сути, взрывного, процесса происходит разброс, перемешивание, плавление и испарение как вещества мишени (реголита), так и вещества метеорита. Поэтому следы "космических пришельцев" на Луне найти очень трудно.Ученые ГЕОХИ с зарубежными коллегами изучали частицу размерами 200 микрон, найденную еще в конце 1980-х годов в лунном грунте, добытом советской автоматической станцией "Луна-16" из Моря Изобилия, и доставленном на Землю в сентябре 1970 года. Дело в том, что полноценные исследования такой крошечной частицы стали возможны спустя десятилетия благодаря развитию новых аналитических методов."Частица попала на поверхность Луны либо в виде микрометеорита, либо как осколок от разрушения более крупного метеорита. А вот время, когда это событие случилось, остается загадкой. Определенно это произошло не раньше излияния базальтов, заполнивших впадину Моря Изобилия примерно 3,4 миллиарда лет назад, а возможно, около 1 миллиарда лет назад", – сказала заместитель заведующего лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Светлана Демидова.Впрочем, нельзя исключить и относительно недавнего падения метеорита на Луну, поскольку фрагмент обнаружен в верхнем слое реголита, и метеориты этого типа распространены в современном метеоритном потоке, полагают ученые.

https://ria.ru/20210224/luna-1598828346.html

https://ria.ru/20191019/1559954989.html

https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html

луна

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, луна, земля, институт геохимии и аналитической химии, россия