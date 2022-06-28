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Российские ученые нашли фрагмент астероида в лунном грунте - РИА Новости, 28.06.2022
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Российские ученые нашли фрагмент астероида в лунном грунте
Российские ученые нашли фрагмент астероида в лунном грунте - РИА Новости, 28.06.2022
Российские ученые нашли фрагмент астероида в лунном грунте
Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с зарубежными коллегами обнаружили фрагмент каменного астероида в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T08:35
2022-06-28T08:35
космос - риа наука
луна
земля
институт геохимии и аналитической химии
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с зарубежными коллегами обнаружили фрагмент каменного астероида в лунном грунте, доставленном на Землю более полувека назад, эта находка позволит ученым узнать больше об изменениях интенсивности и состава метеоритных потоков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. Результаты исследования опубликованы в престижном международном научном журнале Nature Astronomy.Атмосфера эффективно защищает Землю от космических тел, лишь некоторые из них способны преодолеть этот барьер и достичь ее поверхности уже в виде метеоритов. Однако на Луне атмосфера отсутствует, поэтому "космический мусор" свободно достигает ее поверхности, формируя слой пыли – реголита.Поэтому поверхность Луны, постепенно накапливая метеоритный материал Солнечной системы, содержит информацию об изменениях интенсивности и составе метеоритного потока за всю историю ее существования. Тем не менее, лишь единичные частицы метеоритов были обнаружены в доставленных на Землю образцах лунного грунта. Связано это с тем, что в результате ударного, по сути, взрывного, процесса происходит разброс, перемешивание, плавление и испарение как вещества мишени (реголита), так и вещества метеорита. Поэтому следы "космических пришельцев" на Луне найти очень трудно.Ученые ГЕОХИ с зарубежными коллегами изучали частицу размерами 200 микрон, найденную еще в конце 1980-х годов в лунном грунте, добытом советской автоматической станцией "Луна-16" из Моря Изобилия, и доставленном на Землю в сентябре 1970 года. Дело в том, что полноценные исследования такой крошечной частицы стали возможны спустя десятилетия благодаря развитию новых аналитических методов."Частица попала на поверхность Луны либо в виде микрометеорита, либо как осколок от разрушения более крупного метеорита. А вот время, когда это событие случилось, остается загадкой. Определенно это произошло не раньше излияния базальтов, заполнивших впадину Моря Изобилия примерно 3,4 миллиарда лет назад, а возможно, около 1 миллиарда лет назад", – сказала заместитель заведующего лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Светлана Демидова.Впрочем, нельзя исключить и относительно недавнего падения метеорита на Луну, поскольку фрагмент обнаружен в верхнем слое реголита, и метеориты этого типа распространены в современном метеоритном потоке, полагают ученые.
https://ria.ru/20210224/luna-1598828346.html
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космос - риа наука, луна, земля, институт геохимии и аналитической химии, россия
08:35 28.06.2022
 
Российские ученые нашли фрагмент астероида в лунном грунте

Российские ученые нашли частицу астероида в грунте, добытом станцией "Луна-16" в 1970 году

© Фото : NASAЛунная поверхность
Лунная поверхность - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : NASA
Лунная поверхность. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН совместно с зарубежными коллегами обнаружили фрагмент каменного астероида в лунном грунте, доставленном на Землю более полувека назад, эта находка позволит ученым узнать больше об изменениях интенсивности и состава метеоритных потоков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. Результаты исследования опубликованы в престижном международном научном журнале Nature Astronomy.
Атмосфера эффективно защищает Землю от космических тел, лишь некоторые из них способны преодолеть этот барьер и достичь ее поверхности уже в виде метеоритов. Однако на Луне атмосфера отсутствует, поэтому "космический мусор" свободно достигает ее поверхности, формируя слой пыли – реголита.
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Поэтому поверхность Луны, постепенно накапливая метеоритный материал Солнечной системы, содержит информацию об изменениях интенсивности и составе метеоритного потока за всю историю ее существования. Тем не менее, лишь единичные частицы метеоритов были обнаружены в доставленных на Землю образцах лунного грунта. Связано это с тем, что в результате ударного, по сути, взрывного, процесса происходит разброс, перемешивание, плавление и испарение как вещества мишени (реголита), так и вещества метеорита. Поэтому следы "космических пришельцев" на Луне найти очень трудно.
Ученые ГЕОХИ с зарубежными коллегами изучали частицу размерами 200 микрон, найденную еще в конце 1980-х годов в лунном грунте, добытом советской автоматической станцией "Луна-16" из Моря Изобилия, и доставленном на Землю в сентябре 1970 года. Дело в том, что полноценные исследования такой крошечной частицы стали возможны спустя десятилетия благодаря развитию новых аналитических методов.
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"Частица попала на поверхность Луны либо в виде микрометеорита, либо как осколок от разрушения более крупного метеорита. А вот время, когда это событие случилось, остается загадкой. Определенно это произошло не раньше излияния базальтов, заполнивших впадину Моря Изобилия примерно 3,4 миллиарда лет назад, а возможно, около 1 миллиарда лет назад", – сказала заместитель заведующего лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Светлана Демидова.
Впрочем, нельзя исключить и относительно недавнего падения метеорита на Луну, поскольку фрагмент обнаружен в верхнем слое реголита, и метеориты этого типа распространены в современном метеоритном потоке, полагают ученые.
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Космос - РИА НаукаЛунаЗемляИнститут геохимии и аналитической химииРоссия
 
 
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