В США рассказали, как Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда
Эксперт Эшфорд: решение Литвы по транзиту в Калининград стало ловушкой для НАТО
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде
Рыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Литва заманила НАТО в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за ограничения транзита в Калининград, заявила в беседе с Foreign Policy эксперт Эмма Эшфорд.
"Возникает вопрос, консультировались ли литовцы со своими союзниками в Западной Европе или с Соединенными Штатами, прежде чем сделать этот выбор? Мне кажется, что это потенциальный случай заманивания альянса в ловушку, когда одному члену объединения, обычно меньшей и более слабой стороне, удается втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам", — сказала Эшфорд.
Специалист также выразила сожаление из-за нынешней ситуации вокруг российского эксклава, напомнив, что регион до этого активно развивал связи со своими соседями.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.