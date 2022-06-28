https://ria.ru/20220628/lovushka-1798598740.html

В США рассказали, как Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда

В США рассказали, как Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда - РИА Новости, 28.06.2022

В США рассказали, как Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда

Литва заманила НАТО в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за ограничения транзита в Калининград, заявила в беседе с Foreign Policy эксперт Эмма... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T05:34

2022-06-28T05:34

2022-06-28T05:34

эмма эшфорд

литва

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нато

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в мире

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Литва заманила НАТО в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за ограничения транзита в Калининград, заявила в беседе с Foreign Policy эксперт Эмма Эшфорд.Она отметила, что политика Литвы показывает, что Вильнюс гораздо более склонен к ухудшению отношений с Москвой, нежели его партнеры во Франции, Германии или США.Специалист также выразила сожаление из-за нынешней ситуации вокруг российского эксклава, напомнив, что регион до этого активно развивал связи со своими соседями.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.

https://ria.ru/20220627/medvedev-1798557988.html

https://ria.ru/20220628/kaliningrad-1798594056.html

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эмма эшфорд, литва, россия, калининград, нато, сша, в мире