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В США рассказали, как Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда - РИА Новости, 28.06.2022
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В США рассказали, как Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда
В США рассказали, как Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда - РИА Новости, 28.06.2022
В США рассказали, как Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда
Литва заманила НАТО в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за ограничения транзита в Калининград, заявила в беседе с Foreign Policy эксперт Эмма... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T05:34
2022-06-28T05:34
эмма эшфорд
литва
россия
калининград
нато
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в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Литва заманила НАТО в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за ограничения транзита в Калининград, заявила в беседе с Foreign Policy эксперт Эмма Эшфорд.Она отметила, что политика Литвы показывает, что Вильнюс гораздо более склонен к ухудшению отношений с Москвой, нежели его партнеры во Франции, Германии или США.Специалист также выразила сожаление из-за нынешней ситуации вокруг российского эксклава, напомнив, что регион до этого активно развивал связи со своими соседями.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.
https://ria.ru/20220627/medvedev-1798557988.html
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эмма эшфорд, литва, россия, калининград, нато, сша, в мире
05:34 28.06.2022
 
В США рассказали, как Литва заманила НАТО в ловушку из-за Калининграда

Эксперт Эшфорд: решение Литвы по транзиту в Калининград стало ловушкой для НАТО

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде
Рыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Рыбацкая деревня на берегу реки Преголи в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Литва заманила НАТО в ловушку, пойдя на обострение отношений с Россией из-за ограничения транзита в Калининград, заявила в беседе с Foreign Policy эксперт Эмма Эшфорд.

"Возникает вопрос, консультировались ли литовцы со своими союзниками в Западной Европе или с Соединенными Штатами, прежде чем сделать этот выбор? Мне кажется, что это потенциальный случай заманивания альянса в ловушку, когда одному члену объединения, обычно меньшей и более слабой стороне, удается втянуть своего союзника в конфликт, который не отвечает его интересам", — сказала Эшфорд.

Она отметила, что политика Литвы показывает, что Вильнюс гораздо более склонен к ухудшению отношений с Москвой, нежели его партнеры во Франции, Германии или США.
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Специалист также выразила сожаление из-за нынешней ситуации вокруг российского эксклава, напомнив, что регион до этого активно развивал связи со своими соседями.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.
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