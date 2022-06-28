https://ria.ru/20220628/lodka-1798609230.html
Модернизированная подводная лодка "Алроса" вышла на испытания в Черное море
Модернизированная подводная лодка "Алроса" вышла на испытания в Черное море - РИА Новости, 28.06.2022
Модернизированная подводная лодка "Алроса" вышла на испытания в Черное море
Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла в Черное море на заводские ходовые испытания, по завершении которых войдет в состав флота, РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:10
2022-06-28T09:10
2022-06-28T14:34
безопасность
черное море
севастополь
алроса
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла в Черное море на заводские ходовые испытания, по завершении которых войдет в состав флота, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае, лодка прошла ходовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности.Испытаниям "Алросы" предшествовали успешные швартовые испытания после ремонта, проведенного с элементами модернизации. После отработки программы заводских ходовых испытаний "Алроса" вернется в состав флота", — сообщил Горбачев.Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 год в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".Четвертая бригада подлодок была сформирована на ЧФ в декабре 2014 года.Ранее рассматривался вопрос о перебазировании "Алросы" (проект 877 "Палтус", по классификации НАТО — Kilo) после ремонта на Балтийский флот, сообщал РИА Новости источник в ОПК.Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.
https://ria.ru/20220513/arktika-1788366314.html
https://ria.ru/20220618/kalibr-1796454919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, черное море, севастополь, алроса, нато
09:10 28.06.2022 (обновлено: 14:34 28.06.2022)
Модернизированная подводная лодка "Алроса" вышла на испытания в Черное море
Модернизированная подлодка "Алроса" вышла в Черное море на заводские ходовые испытания
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости.
Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла в Черное море
на заводские ходовые испытания, по завершении которых войдет в состав флота, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.
Ремонт и модернизация "Алросы
" в Севастополе
были завершены в мае, лодка прошла ходовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности.
Испытаниям "Алросы" предшествовали успешные швартовые испытания после ремонта, проведенного с элементами модернизации. После отработки программы заводских ходовых испытаний "Алроса" вернется в состав флота", — сообщил Горбачев.
Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 год в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".
Четвертая бригада подлодок была сформирована на ЧФ в декабре 2014 года.
Ранее рассматривался вопрос о перебазировании "Алросы" (проект 877 "Палтус", по классификации НАТО
— Kilo) после ремонта на Балтийский флот, сообщал РИА Новости источник в ОПК.
Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.