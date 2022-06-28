https://ria.ru/20220628/lodka-1798609230.html

Модернизированная подводная лодка "Алроса" вышла на испытания в Черное море

Модернизированная подводная лодка "Алроса" вышла на испытания в Черное море - РИА Новости, 28.06.2022

Модернизированная подводная лодка "Алроса" вышла на испытания в Черное море

Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла в Черное море на заводские ходовые испытания, по завершении которых войдет в состав флота, РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:10

2022-06-28T09:10

2022-06-28T14:34

безопасность

черное море

севастополь

алроса

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла в Черное море на заводские ходовые испытания, по завершении которых войдет в состав флота, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае, лодка прошла ходовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности.Испытаниям "Алросы" предшествовали успешные швартовые испытания после ремонта, проведенного с элементами модернизации. После отработки программы заводских ходовых испытаний "Алроса" вернется в состав флота", — сообщил Горбачев.Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 год в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".Четвертая бригада подлодок была сформирована на ЧФ в декабре 2014 года.Ранее рассматривался вопрос о перебазировании "Алросы" (проект 877 "Палтус", по классификации НАТО — Kilo) после ремонта на Балтийский флот, сообщал РИА Новости источник в ОПК.Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.

https://ria.ru/20220513/arktika-1788366314.html

https://ria.ru/20220618/kalibr-1796454919.html

черное море

севастополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, черное море, севастополь, алроса, нато