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В ЛНР назвали количество жертв боевых действий с 2014 года - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/lnr-1798862858.html
В ЛНР назвали количество жертв боевых действий с 2014 года
В ЛНР назвали количество жертв боевых действий с 2014 года - РИА Новости, 28.06.2022
В ЛНР назвали количество жертв боевых действий с 2014 года
Общее число погибших мирных граждан в Луганской Народной республике за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины с 2014 года составляет 2104, из них... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:44
2022-06-28T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Общее число погибших мирных граждан в Луганской Народной республике за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины с 2014 года составляет 2104, из них 42 ребенка, сообщила во вторник омбудсмен республики Виктория Сердюкова.Согласно представленной в Telegram-канале омбудсмена таблице, за этот же период пострадали 2012 человек, в том числе 122 ребенка.Число погибших мирных граждан в ЛНР с 24 февраля по 26 июня этого года в ходе агрессии со стороны Украины составляет 106, включая семерых детей, пострадали 683 человек, в том числе 27 детей, сообщила омбудсмен.По ее данным, с 12 мая 2014 года по 23 февраля 2022 году погибли 1998 мирных граждан республики, пострадали 1329 человек.
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луганская народная республика
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в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
20:44 28.06.2022
 
В ЛНР назвали количество жертв боевых действий с 2014 года

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: с 2014 года в республике погибли 2104 человека, из них 42 ребенка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖилой дом, поврежденный в результате боевых действий в Камышеваха
Жилой дом, поврежденный в результате боевых действий в Камышеваха - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Жилой дом, поврежденный в результате боевых действий в Камышеваха. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Общее число погибших мирных граждан в Луганской Народной республике за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины с 2014 года составляет 2104, из них 42 ребенка, сообщила во вторник омбудсмен республики Виктория Сердюкова.
Согласно представленной в Telegram-канале омбудсмена таблице, за этот же период пострадали 2012 человек, в том числе 122 ребенка.
Число погибших мирных граждан в ЛНР с 24 февраля по 26 июня этого года в ходе агрессии со стороны Украины составляет 106, включая семерых детей, пострадали 683 человек, в том числе 27 детей, сообщила омбудсмен.
По ее данным, с 12 мая 2014 года по 23 февраля 2022 году погибли 1998 мирных граждан республики, пострадали 1329 человек.
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