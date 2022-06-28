https://ria.ru/20220628/lnr-1798862858.html

В ЛНР назвали количество жертв боевых действий с 2014 года

В ЛНР назвали количество жертв боевых действий с 2014 года - РИА Новости, 28.06.2022

В ЛНР назвали количество жертв боевых действий с 2014 года

Общее число погибших мирных граждан в Луганской Народной республике за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины с 2014 года составляет 2104, из них... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:44

2022-06-28T20:44

2022-06-28T20:44

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Общее число погибших мирных граждан в Луганской Народной республике за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины с 2014 года составляет 2104, из них 42 ребенка, сообщила во вторник омбудсмен республики Виктория Сердюкова.Согласно представленной в Telegram-канале омбудсмена таблице, за этот же период пострадали 2012 человек, в том числе 122 ребенка.Число погибших мирных граждан в ЛНР с 24 февраля по 26 июня этого года в ходе агрессии со стороны Украины составляет 106, включая семерых детей, пострадали 683 человек, в том числе 27 детей, сообщила омбудсмен.По ее данным, с 12 мая 2014 года по 23 февраля 2022 году погибли 1998 мирных граждан республики, пострадали 1329 человек.

https://ria.ru/20220601/dnr-1792232138.html

луганская народная республика

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в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр