https://ria.ru/20220628/lnr-1798862858.html
В ЛНР назвали количество жертв боевых действий с 2014 года
В ЛНР назвали количество жертв боевых действий с 2014 года - РИА Новости, 28.06.2022
В ЛНР назвали количество жертв боевых действий с 2014 года
Общее число погибших мирных граждан в Луганской Народной республике за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины с 2014 года составляет 2104, из них... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:44
2022-06-28T20:44
2022-06-28T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798099827_0:254:3077:1984_1920x0_80_0_0_a54af404c4f596d057f20068d52aabf1.jpg
ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Общее число погибших мирных граждан в Луганской Народной республике за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины с 2014 года составляет 2104, из них 42 ребенка, сообщила во вторник омбудсмен республики Виктория Сердюкова.Согласно представленной в Telegram-канале омбудсмена таблице, за этот же период пострадали 2012 человек, в том числе 122 ребенка.Число погибших мирных граждан в ЛНР с 24 февраля по 26 июня этого года в ходе агрессии со стороны Украины составляет 106, включая семерых детей, пострадали 683 человек, в том числе 27 детей, сообщила омбудсмен.По ее данным, с 12 мая 2014 года по 23 февраля 2022 году погибли 1998 мирных граждан республики, пострадали 1329 человек.
https://ria.ru/20220601/dnr-1792232138.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798099827_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_37ee486f55bfa0267860c2ee35bf4185.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
В ЛНР назвали количество жертв боевых действий с 2014 года
Омбудсмен ЛНР Сердюкова: с 2014 года в республике погибли 2104 человека, из них 42 ребенка