https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html

"Плачу у рояля": пианистку из Киева Валентину Лисицу отменили на Западе

"Плачу у рояля": пианистку из Киева Валентину Лисицу отменили на Западе - РИА Новости, 28.06.2022

"Плачу у рояля": пианистку из Киева Валентину Лисицу отменили на Западе

Звезда мировой классической сцены Валентина Лисица покорила сначала родной Киев, затем США. Потом играла на лучших площадках Европы и Азии. Во многом успеху... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T08:00

2022-06-28T08:00

2022-06-28T08:06

валентина лисица

youtube

музыка

культура

донбасс

мариуполь

киев

концерты

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Звезда мировой классической сцены Валентина Лисица покорила сначала родной Киев, затем США. Потом играла на лучших площадках Европы и Азии. Во многом успеху способствовали соцсети — на личном канале пианистки в интернете почти 700 тысяч подписчиков. За границу она попала вместе с будущим мужем — после победы их дуэта на международном конкурсе. И вот за последние несколько месяцев отменили почти все ее зарубежные выступления — из-за позиции по Донбассу и концерта в Мариуполе 9 мая. О том, что сейчас происходит в ее творческой жизни, Валентина рассказала в интервью РИА Новости. Когда приехала из Парижа, подошла к роялю и заплакала. Во Франции состоялся один из моих последних концертов. С начала марта у меня было всего два выступления из 25-30 запланированных. Причем в Париже угрожали и мне, и организаторам, обещали протесты. Пришлось привлечь полицию для охраны не только нас, но и публики. Но был аншлаг и невероятные аплодисменты! Очень радушная атмосфера была и в Белграде. Из всех отмененных концертов труднее всего дался Будапешт. Но порадовало, что организаторы хотя бы не кривили душой: прислали письмо, где сообщили, что выступление не состоится по требованию украинского посольства. Кстати, директор Национального театра Венгрии публично осудил факт моей "отмены". Мне также написали с немецкого фестиваля, где я должна была играть, — что мое появление в Мариуполе якобы не соответствует европейским ценностям. Но самое тяжелое, когда от тебя самой требуют писать письма. "Вы должны обелить свое имя, у вас есть полчаса на то, чтобы решить: либо пишете письмо, либо отменяете концерт," — с такими условиями ко мне обращались зарубежные промоутеры. Сперва просили просто высказаться на бумаге, потом начали публиковать эти заявления в прессе. Все это было очень мучительно. Мне даже предлагали выступать на условиях анонимности, без упоминания в афише. У нас отменили семилетний контракт, который мы с мужем в январе подписали с крупным звукозаписывающим лейблом. Супруг, тоже музыкант, делает записи фортепианной музыки на высочайшем уровне. Мне сейчас припомнили все. В 2014-м меня забанили в Торонто из-за моих высказываний в социальных сетях. Точнее, я ничего не говорила, а просто переводила на английский новости о ситуации на Украине. Меня предупредили, но я не послушала. Торонто, я считаю, — столица радикальной, "бандеровской" части украинской диаспоры в Канаде. Это они потребовали меня "уволить". Но тогда отменили только один концерт.Сейчас об этом снова вспомнили, как и о моем выступлении в 2015-м в Донбассе. Хотя в последние годы я не проявляла себя никак. У мужа в Киеве родители, и мы боимся за их жизнь.В социальных сетях меня отправляют "играть для бурятов" (так и пишут). А я не понимаю, почему это менее престижно, чем, например, выступать перед немцами. Знаю, в Улан-Удэ есть филармония — я бы там с удовольствием выступила. Мир классической музыки полон скрытого расизма, причем это не только новая русофобия. Отношение к азиатам тоже, на мой взгляд, предвзятое. Хотя многие победители международных конкурсов — как раз выходцы оттуда и наши музыканты. Я считаю, что в России и в Китае сейчас — самые сильные фортепианные школы.Когда-то, переехав из Киева в США, я столкнулась с тем, что к музыке относятся как к развлечению. Ну то есть анонсы концертов печатались в одном разделе с информацией о футбольных матчах, лошадиных гонках, турнирах по боксу... И публика соответствующая (мой личный опыт).А когда я впервые выступала в Донбассе 22 июня 2015 года, я испытала нечто совершенно иное. Условия были далеки от идеальных, рояль старенький — ножка отваливалась, была всего одна репетиция. Но как люди слушали! Мне не надо было развлекать их и думать, как удержать внимание. Я просто разговаривала с ними, музыка лилась из сердца, и было очень просто. Чувство, что ты нужен и делаешь что-то важное, толкало меня приезжать еще и еще.Помню, как после выступления в Донецке в Германии потом все казалось каким-то искусственным. Это был большой фестиваль Брамса в Берлинской филармонии. Публика очень интеллигентная, образованная. Они пришли после хорошего ужина послушать красивого Брамса, потом пойдут отведать вкусный десерт. А совсем недавно я играла для зрителей, которые пошли прятаться после концерта в подвалы. В Горловке сразу после моего выступления началась стрельба.Когда начали отменять мои концерты, было ощущение, что жизнь закончилась. То, что я могла делать, чему посвящала всю себя, вдруг исчезло. Но из отчаяния выросла железная воля все это пережить и стать лучше. Если нет концертов — буду посвящать себя дальнейшему росту, разучивать новые произведения, совершенствоваться. Сейчас я живу в Москве. Супруг и ребенок пока за границей, в США. Муж при этом стал таксистом — надо же кому-то в семье хоть как-то зарабатывать. А я буду, видимо, и дальше развивать свой YouTube-канал, репетирую по десять-двенадцать часов в сутки и надеюсь на лучшее.

донбасс

мариуполь

киев

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

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