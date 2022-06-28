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Около 30 процентов Лисичанска находится под контролем союзных войск
Около 30 процентов Лисичанска находится под контролем союзных войск - РИА Новости, 28.06.2022
Около 30 процентов Лисичанска находится под контролем союзных войск
Около 30% Лисичанска в Луганской Народной республике освобождено от украинских войск и находится под контролем союзных войск России и ЛНР, рассказал во вторник... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:20
2022-06-28T15:20
2022-06-28T15:39
лисичанск
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россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Около 30% Лисичанска в Луганской Народной республике освобождено от украинских войск и находится под контролем союзных войск России и ЛНР, рассказал во вторник посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."В Лисичанске хорошая ситуация: по нашим данным, где-то 30% города на сегодня освобождены или, по крайней мере, контролируются нашими союзными войсками", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев. LIVE".Он уточнил, что войска ЛНР и России дошли до стадиона "Шахтер", контактные бои идут в его районе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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лисичанск, в мире, луганская народная республика, россия
15:20 28.06.2022 (обновлено: 15:39 28.06.2022)
Около 30 процентов Лисичанска находится под контролем союзных войск
Около 30 процентов Лисичанска находится под контролем союзных войск