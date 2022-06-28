https://ria.ru/20220628/lisichansk-1798733881.html

Около 30 процентов Лисичанска находится под контролем союзных войск

Около 30 процентов Лисичанска находится под контролем союзных войск - РИА Новости, 28.06.2022

Около 30 процентов Лисичанска находится под контролем союзных войск

Около 30% Лисичанска в Луганской Народной республике освобождено от украинских войск и находится под контролем союзных войск России и ЛНР, рассказал во вторник... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:20

2022-06-28T15:20

2022-06-28T15:39

лисичанск

в мире

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Около 30% Лисичанска в Луганской Народной республике освобождено от украинских войск и находится под контролем союзных войск России и ЛНР, рассказал во вторник посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."В Лисичанске хорошая ситуация: по нашим данным, где-то 30% города на сегодня освобождены или, по крайней мере, контролируются нашими союзными войсками", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев. LIVE".Он уточнил, что войска ЛНР и России дошли до стадиона "Шахтер", контактные бои идут в его районе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

луганская народная республика

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лисичанск, в мире, луганская народная республика, россия