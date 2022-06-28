Рейтинг@Mail.ru
Гражданина Китая будут судить за контрабанду леса из Кузбасса - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/les-1798629857.html
Гражданина Китая будут судить за контрабанду леса из Кузбасса
Гражданина Китая будут судить за контрабанду леса из Кузбасса - РИА Новости, 28.06.2022
Гражданина Китая будут судить за контрабанду леса из Кузбасса
Директор фирмы в Кузбассе, гражданин Китая, пойдет под суд за контрабанду леса в крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:03
2022-06-28T11:03
происшествия
россия
китай
кемеровская область
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Директор фирмы в Кузбассе, гражданин Китая, пойдет под суд за контрабанду леса в крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области."УФСБ России по Кемеровской области… выявлена деятельность гражданина КНР, осуществлявшего контрабандный вывоз за рубеж национальных стратегически важных ресурсов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Кемеровской области… установлен директор коммерческой организации, который незаконно переместил через таможенную границу ЕврАзЭС и государственную границу Российской Федерации древесину хвойных и лиственных пород, являющуюся стратегически важным ресурсом, в крупном размере", – говорится в сообщении.Уточняется, что иностранец заключал устные сделки купли-продажи древесины с поставщиками лесоматериалов, которые поставляли ему древесину без оформления документов, подтверждающих источник их происхождения, что исключало их законное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, после этого организовывал доставку древесины в КНР.Мужчина заключал международные контракты на поставку пиломатериалов и лесоматериалов хвойных и лиственных пород. Для придания законности происхождения древесины через коммерческую организацию, занимающуюся продажей древесины, заключался фиктивный договор купли-продажи, после чего сведения о фиктивной сделке вносились в единую государственную автоматизированную информационную систему "Лес-ЕГАИС"Кроме того, иностранец ввел в заблуждение должностных лиц таможенных органов, путём недостоверного декларирования."С 2018 по 2019 годы иностранец незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза и государственную границу России стратегически важные ресурсы общим объёмом 3463,12 м3 стоимостью 22 296 139,13 рублей. Собранные УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу материалы оперативно-розыскной деятельности послужили основанием для возбуждения и расследования в отношении указанного лица уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Материалы расследованного уголовного дела направлены в суд", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726443.html
https://ria.ru/20220131/kontrabanda-1770307491.html
россия
китай
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, китай, кемеровская область, евразийский экономический союз
11:03 28.06.2022
 
Гражданина Китая будут судить за контрабанду леса из Кузбасса

Гражданин Китая пойдет под суд за контрабанду леса из Кузбасса в крупном размере

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Директор фирмы в Кузбассе, гражданин Китая, пойдет под суд за контрабанду леса в крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
"УФСБ России по Кемеровской области… выявлена деятельность гражданина КНР, осуществлявшего контрабандный вывоз за рубеж национальных стратегически важных ресурсов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Кемеровской области… установлен директор коммерческой организации, который незаконно переместил через таможенную границу ЕврАзЭС и государственную границу Российской Федерации древесину хвойных и лиственных пород, являющуюся стратегически важным ресурсом, в крупном размере", – говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар
16 мая, 08:09
В Приморье "черных лесорубов" заподозрили в поджогах
Уточняется, что иностранец заключал устные сделки купли-продажи древесины с поставщиками лесоматериалов, которые поставляли ему древесину без оформления документов, подтверждающих источник их происхождения, что исключало их законное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, после этого организовывал доставку древесины в КНР.
Мужчина заключал международные контракты на поставку пиломатериалов и лесоматериалов хвойных и лиственных пород. Для придания законности происхождения древесины через коммерческую организацию, занимающуюся продажей древесины, заключался фиктивный договор купли-продажи, после чего сведения о фиктивной сделке вносились в единую государственную автоматизированную информационную систему "Лес-ЕГАИС"
Погрузка древесины - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 14:08
В Приморье раскрыли схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов
Кроме того, иностранец ввел в заблуждение должностных лиц таможенных органов, путём недостоверного декларирования.
"С 2018 по 2019 годы иностранец незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза и государственную границу России стратегически важные ресурсы общим объёмом 3463,12 м3 стоимостью 22 296 139,13 рублей. Собранные УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу материалы оперативно-розыскной деятельности послужили основанием для возбуждения и расследования в отношении указанного лица уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Материалы расследованного уголовного дела направлены в суд", – сообщает ведомство.
 
ПроисшествияРоссияКитайКемеровская областьЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала