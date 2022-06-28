https://ria.ru/20220628/les-1798629857.html

Гражданина Китая будут судить за контрабанду леса из Кузбасса

Гражданина Китая будут судить за контрабанду леса из Кузбасса - РИА Новости, 28.06.2022

Гражданина Китая будут судить за контрабанду леса из Кузбасса

Директор фирмы в Кузбассе, гражданин Китая, пойдет под суд за контрабанду леса в крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:03

2022-06-28T11:03

2022-06-28T11:03

происшествия

россия

китай

кемеровская область

евразийский экономический союз

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КЕМЕРОВО, 28 июн – РИА Новости. Директор фирмы в Кузбассе, гражданин Китая, пойдет под суд за контрабанду леса в крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области."УФСБ России по Кемеровской области… выявлена деятельность гражданина КНР, осуществлявшего контрабандный вывоз за рубеж национальных стратегически важных ресурсов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Кемеровской области… установлен директор коммерческой организации, который незаконно переместил через таможенную границу ЕврАзЭС и государственную границу Российской Федерации древесину хвойных и лиственных пород, являющуюся стратегически важным ресурсом, в крупном размере", – говорится в сообщении.Уточняется, что иностранец заключал устные сделки купли-продажи древесины с поставщиками лесоматериалов, которые поставляли ему древесину без оформления документов, подтверждающих источник их происхождения, что исключало их законное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, после этого организовывал доставку древесины в КНР.Мужчина заключал международные контракты на поставку пиломатериалов и лесоматериалов хвойных и лиственных пород. Для придания законности происхождения древесины через коммерческую организацию, занимающуюся продажей древесины, заключался фиктивный договор купли-продажи, после чего сведения о фиктивной сделке вносились в единую государственную автоматизированную информационную систему "Лес-ЕГАИС"Кроме того, иностранец ввел в заблуждение должностных лиц таможенных органов, путём недостоверного декларирования."С 2018 по 2019 годы иностранец незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза и государственную границу России стратегически важные ресурсы общим объёмом 3463,12 м3 стоимостью 22 296 139,13 рублей. Собранные УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу материалы оперативно-розыскной деятельности послужили основанием для возбуждения и расследования в отношении указанного лица уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Материалы расследованного уголовного дела направлены в суд", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20220516/pozhar-1788726443.html

https://ria.ru/20220131/kontrabanda-1770307491.html

россия

китай

кемеровская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, китай, кемеровская область, евразийский экономический союз