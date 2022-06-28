Рейтинг@Mail.ru
Высказывания экс-главы МВД Латвии разжигают ситуацию добела, заявил Слуцкий - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/latviya-1798672690.html
Высказывания экс-главы МВД Латвии разжигают ситуацию добела, заявил Слуцкий
Высказывания экс-главы МВД Латвии разжигают ситуацию добела, заявил Слуцкий - РИА Новости, 28.06.2022
Высказывания экс-главы МВД Латвии разжигают ситуацию добела, заявил Слуцкий
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления, подобные высказанному экс-главой МВД Латвии Марисом Гулбисом... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:58
2022-06-28T13:00
латвия
в мире
санкции в отношении россии
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
калининградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_0:90:3035:1797_1920x0_80_0_0_81eee7dce67870e7451296f854824a4e.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления, подобные высказанному экс-главой МВД Латвии Марисом Гулбисом о том, что НАТО и ЕС готовы "забрать" у РФ Калининград, раскаляют добела взрывоопасную ситуацию вокруг российского эксклава.Ранее Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область - это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград."На мой взгляд, это сигнал полной неадекватности бывшего главы латвийского МВД. Прибалтийские политики должны тщательнее подбирать слова, когда речь идет о вопросах территориальной целостности России. Подобные заявления только разжигают добела и так взрывоопасную ситуацию вокруг российского эксклава. Осторожнее в выражениях", - сказал Слуцкий РИА Новости.
https://ria.ru/20220627/medvedev-1798571094.html
латвия
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_179:0:2862:2012_1920x0_80_0_0_fa831c6cca32d365588343d3bc22f327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, в мире, санкции в отношении россии, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), калининградская область
12:58 28.06.2022 (обновлено: 13:00 28.06.2022)
 
Высказывания экс-главы МВД Латвии разжигают ситуацию добела, заявил Слуцкий

Слуцкий: высказывания экс-главы МВД Латвии о Калининграде разжигают ситуацию добела

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления, подобные высказанному экс-главой МВД Латвии Марисом Гулбисом о том, что НАТО и ЕС готовы "забрать" у РФ Калининград, раскаляют добела взрывоопасную ситуацию вокруг российского эксклава.
Ранее Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область - это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград.
"На мой взгляд, это сигнал полной неадекватности бывшего главы латвийского МВД. Прибалтийские политики должны тщательнее подбирать слова, когда речь идет о вопросах территориальной целостности России. Подобные заявления только разжигают добела и так взрывоопасную ситуацию вокруг российского эксклава. Осторожнее в выражениях", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 21:28
Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком"
 
ЛатвияВ миреСанкции в отношении РоссииРоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Калининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала