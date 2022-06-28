https://ria.ru/20220628/latviya-1798672690.html

Высказывания экс-главы МВД Латвии разжигают ситуацию добела, заявил Слуцкий

Высказывания экс-главы МВД Латвии разжигают ситуацию добела, заявил Слуцкий - РИА Новости, 28.06.2022

Высказывания экс-главы МВД Латвии разжигают ситуацию добела, заявил Слуцкий

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления, подобные высказанному экс-главой МВД Латвии Марисом Гулбисом... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:58

2022-06-28T12:58

2022-06-28T13:00

латвия

в мире

санкции в отношении россии

россия

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

калининградская область

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления, подобные высказанному экс-главой МВД Латвии Марисом Гулбисом о том, что НАТО и ЕС готовы "забрать" у РФ Калининград, раскаляют добела взрывоопасную ситуацию вокруг российского эксклава.Ранее Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область - это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград."На мой взгляд, это сигнал полной неадекватности бывшего главы латвийского МВД. Прибалтийские политики должны тщательнее подбирать слова, когда речь идет о вопросах территориальной целостности России. Подобные заявления только разжигают добела и так взрывоопасную ситуацию вокруг российского эксклава. Осторожнее в выражениях", - сказал Слуцкий РИА Новости.

https://ria.ru/20220627/medvedev-1798571094.html

латвия

россия

калининградская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

латвия, в мире, санкции в отношении россии, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), калининградская область