https://ria.ru/20220628/kury-1798687869.html

Россиянам разрешили разводить кур на садовых и огородных участках

Россиянам разрешили разводить кур на садовых и огородных участках - РИА Новости, 28.06.2022

Россиянам разрешили разводить кур на садовых и огородных участках

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках и упрощающий оформление таких участков в РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:39

2022-06-28T13:39

2022-06-28T13:39

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках и упрощающий оформление таких участков в долевую собственность.Первоначальная редакция упрощала процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Она исключала необходимость получать согласие всех собственников садовых или огородных участков, расположенных в границах товарищества, при принятии общим собранием его членов решения о такой передаче.В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе допускающих использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Но для этого такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где расположен такой участок, либо выдано разрешение.Поправками также допускается передача имущества общего пользования, расположенного в границах садоводства или огородничества, в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение. Кроме того, членам некоммерческих организаций право приобрести до 1 марта 2031 года в собственность бесплатно без проведения торгов находящийся в государственной или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок предоставляется независимо от даты вступления в членство.В целях снижения затрат товариществ садоводов и огородников законом совершенствуется процедура образования садовых и огородных земельных участков. При этом исключается необходимость образования таких участков на основании документации по планировке территории. А для садоводческих товариществ отменяется и обязанность разрабатывать проект планировки территории - необходимость разработки будет определяться общим собранием членов товарищества.При этом закрепляется право товариществ садоводов и огородников проводить голосование не только очно, но и в дистанционной форме, а с 1 января 2023 года и через портал госуслуг. Это проще, удобнее и экономит время, поскольку высказать свое мнение можно будет оперативно, никуда не приезжая, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20210429/sadovody-1730443103.html

https://ria.ru/20220304/amnistiya-1776601899.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф