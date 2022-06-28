https://ria.ru/20220628/kurs-1798775083.html

Официальный курс доллара на среду составил 52,97 рубля

Официальный курс доллара на среду составил 52,97 рубля - РИА Новости, 28.06.2022

Официальный курс доллара на среду составил 52,97 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 39,42 копейки, до 52,9699 рубля, курс евро - на 16,49 копейки, до 55,8886 рубля,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:44

2022-06-28T16:44

2022-06-28T16:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

россия

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576945555_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_583a02c8feaa2d4372e14a81586b36c7.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 39,42 копейки, до 52,9699 рубля, курс евро - на 16,49 копейки, до 55,8886 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия, центральный банк рф (цб рф)