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Официальный курс доллара на среду составил 52,97 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 52,97 рубля - РИА Новости, 28.06.2022
Официальный курс доллара на среду составил 52,97 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 39,42 копейки, до 52,9699 рубля, курс евро - на 16,49 копейки, до 55,8886 рубля,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:44
2022-06-28T16:44
2022-06-28T16:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 39,42 копейки, до 52,9699 рубля, курс евро - на 16,49 копейки, до 55,8886 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, россия, центральный банк рф (цб рф)
16:44 28.06.2022 (обновлено: 16:46 28.06.2022)
Официальный курс доллара на среду составил 52,97 рубля
Официальный курс доллара на среду снизился до 52,97 рубля, евро — до 55,89 рубля