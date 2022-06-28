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Херсонская и Запорожская области установили новый курс рубля к гривне
Херсонская и Запорожская области установили новый курс рубля к гривне - РИА Новости, 28.06.2022
Херсонская и Запорожская области установили новый курс рубля к гривне
Херсонская область и освобожденная часть Запорожской области установили на своих территориях новый курс украинской гривны к российскому рублю - 1,5 рубля за 1... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:21
2022-06-28T16:21
2022-06-28T16:21
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ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Херсонская область и освобожденная часть Запорожской области установили на своих территориях новый курс украинской гривны к российскому рублю - 1,5 рубля за 1 гривну, сообщили администрации регионов.Новый курс вводится также в Херсонской области, об этом сообщается в Telegram-канале администрации."С 29 июня на Херсонщине поменяют курс рубля. В соответствии с распоряжением главы ВГА (военно-гражданской администрации - ред.) Херсонской области, с завтрашнего дня, 29 июня, на Херсонщине будет применяться курс в размере 1,5 российского рубля за 1 украинскую гривну", - говорится в с сообщении.Ранее в регионах действовал курс 2 рубля за 1 гривну.
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РИА Новости
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в мире, запорожская область, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Херсонская и Запорожская области установили новый курс рубля к гривне
Херсонская и Запорожская области установили новый курс 1,5 рубля за одну гривну