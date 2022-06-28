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Курс доллара опустился до 53,28 рубля
Курс доллара опустился до 53,28 рубля - РИА Новости, 28.06.2022
Курс доллара опустился до 53,28 рубля
Рубль умеренно укрепляется к основным инвалютам в начале торгов вторника: доллар торгуется в районе 53,30 рубля, евро – около 56,20 рубля, следует из динамики... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:09
2022-06-28T10:09
2022-06-28T10:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рубль умеренно укрепляется к основным инвалютам в начале торгов вторника: доллар торгуется в районе 53,30 рубля, евро – около 56,20 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается 11 копеек, достигая 53,28 рубля, евро – также на 11 копеек, до 56,19 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, московская биржа, курс рубля, курс доллара
10:09 28.06.2022 (обновлено: 10:20 28.06.2022)
Курс доллара опустился до 53,28 рубля
Курс доллара в начале торгов опустился до 53,36 рубля, евро — до 56,19 рубля