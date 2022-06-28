https://ria.ru/20220628/kurs-1798617773.html

Курс доллара опустился до 53,28 рубля

Курс доллара опустился до 53,28 рубля - РИА Новости, 28.06.2022

Курс доллара опустился до 53,28 рубля

Рубль умеренно укрепляется к основным инвалютам в начале торгов вторника: доллар торгуется в районе 53,30 рубля, евро – около 56,20 рубля, следует из динамики... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:09

2022-06-28T10:09

2022-06-28T10:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

курс рубля

курс доллара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066539_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_0f20357d404ceb4b09b7369fe39a36c8.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Рубль умеренно укрепляется к основным инвалютам в начале торгов вторника: доллар торгуется в районе 53,30 рубля, евро – около 56,20 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается 11 копеек, достигая 53,28 рубля, евро – также на 11 копеек, до 56,19 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа, курс рубля, курс доллара