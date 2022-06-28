https://ria.ru/20220628/kultura-1798730000.html

Запрет на русскую культуру подогревает внимание к ней, считает Толстой

Запрет на русскую культуру подогревает внимание к ней, считает Толстой - РИА Новости, 28.06.2022

Запрет на русскую культуру подогревает внимание к ней, считает Толстой

Запреты в странах Запада на русскую культуру еще больше подогревают к ней внимание, запрещающие лишают себя музыки Чайковского и чтения Достоевского, которые от РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:14

2022-06-28T15:14

2022-06-28T15:18

россия

сербия

белград (город)

российская академия наук

владимир толстой

евгений водолазкин

павел басинский

культура

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БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Запреты в странах Запада на русскую культуру еще больше подогревают к ней внимание, запрещающие лишают себя музыки Чайковского и чтения Достоевского, которые от этого не становятся менее значимыми, заявил РИА Новости советник президента РФ Владимир Толстой, праправнук Льва Толстого.В Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде 28-29 июня проходит Международный форум "Золотой век русского реализма: опыт прочтения", его проводит Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). В форуме очно и заочно участвуют известные писатели, литературоведы, переводчики, преподаватели русского языка и литературы из 28 стран мира, среди них Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Алексей Варламов, филолог и культуролог Владимир Елистратов, директор Института русской литературы РАН (Пушкинского дома) Валентин Головин. Во главе российской делегации президент МАПРЯЛ, советник президента РФ Владимир Толстой."Мы знаем из психологии и психологии детства, что запретный плод сладок и слаще любого другого. Поэтому, пытаясь отменить русскую культуру, те, кто это делают, привлекают к ней еще большее внимание. Это действительно так, мы видим, что интерес, особенно к русской классической литературе и музыке, сейчас только нарастает", - заявил он агентству."Культуру и ее великие творения невозможно отменить, они существуют помимо нашего сознания и желания, нашей воли. Они просто существуют, им ничего не грозит", - подчеркнул советник президента России.По его словам, когда человек соблюдает религиозный пост и отказывается от развлечений и ограничивает себя в употреблении пищи и напитков, он делает это из важных религиозных соображений, и смысл этого понятен."Но зачем себя ограничивать в духовной пище, прекрасной музыке и блестящей литературе, это не делает тебя здоровее, это делает тебя беднее духовно и нравственно. Не страдает ни Чайковский, ни Достоевский, ни Толстой. Страдают те, кто лишает себя их великих произведений. Здесь надо относиться к этому спокойно абсолютно, не нужно никаких дополнительных усилий. Просто быть уверенным в том, что вечное, оно потому и вечное, что его невозможно уничтожить", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20220628/kultura-1798588454.html

https://ria.ru/20220628/lisitsa-1798514255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сербия, белград (город), российская академия наук, владимир толстой, евгений водолазкин, павел басинский, культура, новости культуры