https://ria.ru/20220628/kultura-1798730000.html
Запрет на русскую культуру подогревает внимание к ней, считает Толстой
Запрет на русскую культуру подогревает внимание к ней, считает Толстой - РИА Новости, 28.06.2022
Запрет на русскую культуру подогревает внимание к ней, считает Толстой
Запреты в странах Запада на русскую культуру еще больше подогревают к ней внимание, запрещающие лишают себя музыки Чайковского и чтения Достоевского, которые от РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:14
2022-06-28T15:14
2022-06-28T15:18
россия
сербия
белград (город)
российская академия наук
владимир толстой
евгений водолазкин
павел басинский
культура
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БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Запреты в странах Запада на русскую культуру еще больше подогревают к ней внимание, запрещающие лишают себя музыки Чайковского и чтения Достоевского, которые от этого не становятся менее значимыми, заявил РИА Новости советник президента РФ Владимир Толстой, праправнук Льва Толстого.В Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде 28-29 июня проходит Международный форум "Золотой век русского реализма: опыт прочтения", его проводит Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). В форуме очно и заочно участвуют известные писатели, литературоведы, переводчики, преподаватели русского языка и литературы из 28 стран мира, среди них Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Алексей Варламов, филолог и культуролог Владимир Елистратов, директор Института русской литературы РАН (Пушкинского дома) Валентин Головин. Во главе российской делегации президент МАПРЯЛ, советник президента РФ Владимир Толстой."Мы знаем из психологии и психологии детства, что запретный плод сладок и слаще любого другого. Поэтому, пытаясь отменить русскую культуру, те, кто это делают, привлекают к ней еще большее внимание. Это действительно так, мы видим, что интерес, особенно к русской классической литературе и музыке, сейчас только нарастает", - заявил он агентству."Культуру и ее великие творения невозможно отменить, они существуют помимо нашего сознания и желания, нашей воли. Они просто существуют, им ничего не грозит", - подчеркнул советник президента России.По его словам, когда человек соблюдает религиозный пост и отказывается от развлечений и ограничивает себя в употреблении пищи и напитков, он делает это из важных религиозных соображений, и смысл этого понятен."Но зачем себя ограничивать в духовной пище, прекрасной музыке и блестящей литературе, это не делает тебя здоровее, это делает тебя беднее духовно и нравственно. Не страдает ни Чайковский, ни Достоевский, ни Толстой. Страдают те, кто лишает себя их великих произведений. Здесь надо относиться к этому спокойно абсолютно, не нужно никаких дополнительных усилий. Просто быть уверенным в том, что вечное, оно потому и вечное, что его невозможно уничтожить", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20220628/kultura-1798588454.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сербия, белград (город), российская академия наук, владимир толстой, евгений водолазкин, павел басинский, культура, новости культуры
15:14 28.06.2022 (обновлено: 15:18 28.06.2022)
Запрет на русскую культуру подогревает внимание к ней, считает Толстой
Советник президента Толстой: запрет на русскую культуру лишь подогревает внимание к ней
БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Запреты в странах Запада на русскую культуру еще больше подогревают к ней внимание, запрещающие лишают себя музыки Чайковского и чтения Достоевского, которые от этого не становятся менее значимыми, заявил РИА Новости советник президента РФ Владимир Толстой, праправнук Льва Толстого.
В Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде
28-29 июня проходит Международный форум "Золотой век русского реализма: опыт прочтения", его проводит Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). В форуме очно и заочно участвуют известные писатели, литературоведы, переводчики, преподаватели русского языка и литературы из 28 стран мира, среди них Евгений Водолазкин
, Павел Басинский
, Алексей Варламов
, филолог и культуролог Владимир Елистратов, директор Института русской литературы РАН
(Пушкинского дома) Валентин Головин. Во главе российской делегации президент МАПРЯЛ, советник президента РФ Владимир Толстой
.
"Мы знаем из психологии и психологии детства, что запретный плод сладок и слаще любого другого. Поэтому, пытаясь отменить русскую культуру, те, кто это делают, привлекают к ней еще большее внимание. Это действительно так, мы видим, что интерес, особенно к русской классической литературе и музыке, сейчас только нарастает", - заявил он агентству.
"Культуру и ее великие творения невозможно отменить, они существуют помимо нашего сознания и желания, нашей воли. Они просто существуют, им ничего не грозит", - подчеркнул советник президента России.
По его словам, когда человек соблюдает религиозный пост и отказывается от развлечений и ограничивает себя в употреблении пищи и напитков, он делает это из важных религиозных соображений, и смысл этого понятен.
"Но зачем себя ограничивать в духовной пище, прекрасной музыке и блестящей литературе, это не делает тебя здоровее, это делает тебя беднее духовно и нравственно. Не страдает ни Чайковский, ни Достоевский, ни Толстой. Страдают те, кто лишает себя их великих произведений. Здесь надо относиться к этому спокойно абсолютно, не нужно никаких дополнительных усилий. Просто быть уверенным в том, что вечное, оно потому и вечное, что его невозможно уничтожить", - подчеркнул собеседник агентства.