https://ria.ru/20220628/kuchma-1798707513.html
Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя
Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя - РИА Новости, 28.06.2022
Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя
Экс-президента Украины Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя, соответствующе решение принято во вторник на сессии городского парламента,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:25
2022-06-28T14:25
2022-06-28T14:36
общество
украина
леонид кучма
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Экс-президента Украины Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя, соответствующе решение принято во вторник на сессии городского парламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе заксобрания.Законодательное собрание Севастополя ранее приняло поправки в закон "О почетном гражданине города Севастополя", позволив депутатам парламента своим решением лишать почетного звания. Ранее это можно было сделать только по результатам городского референдума."Решением заксобрания Кучма большинством голосов депутатов лишен звания почетного гражданина Севастополя", - сообщили в заксобрании.
https://ria.ru/20220428/kuchma-1785939580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, украина, леонид кучма, севастополь
14:25 28.06.2022 (обновлено: 14:36 28.06.2022)
Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя
Заксобрание Севастополя лишило экс-президента Украины Кучму звания почетного гражданина