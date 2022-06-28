https://ria.ru/20220628/kuchma-1798707513.html

Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя

Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя - РИА Новости, 28.06.2022

Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя

Экс-президента Украины Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя, соответствующе решение принято во вторник на сессии городского парламента,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:25

2022-06-28T14:25

2022-06-28T14:36

общество

украина

леонид кучма

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Экс-президента Украины Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя, соответствующе решение принято во вторник на сессии городского парламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе заксобрания.Законодательное собрание Севастополя ранее приняло поправки в закон "О почетном гражданине города Севастополя", позволив депутатам парламента своим решением лишать почетного звания. Ранее это можно было сделать только по результатам городского референдума."Решением заксобрания Кучма большинством голосов депутатов лишен звания почетного гражданина Севастополя", - сообщили в заксобрании.

https://ria.ru/20220428/kuchma-1785939580.html

украина

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, украина, леонид кучма, севастополь