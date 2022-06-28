Рейтинг@Mail.ru
Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/kuchma-1798707513.html
Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя
Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя - РИА Новости, 28.06.2022
Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя
Экс-президента Украины Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя, соответствующе решение принято во вторник на сессии городского парламента,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:25
2022-06-28T14:36
общество
украина
леонид кучма
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156356/05/1563560555_0:81:2725:1613_1920x0_80_0_0_9de854c470aa6bf70052c6029fa796a8.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Экс-президента Украины Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя, соответствующе решение принято во вторник на сессии городского парламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе заксобрания.Законодательное собрание Севастополя ранее приняло поправки в закон "О почетном гражданине города Севастополя", позволив депутатам парламента своим решением лишать почетного звания. Ранее это можно было сделать только по результатам городского референдума."Решением заксобрания Кучма большинством голосов депутатов лишен звания почетного гражданина Севастополя", - сообщили в заксобрании.
https://ria.ru/20220428/kuchma-1785939580.html
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156356/05/1563560555_0:0:2725:2043_1920x0_80_0_0_29702500e623e4a7381ba750d18434ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, украина, леонид кучма, севастополь
14:25 28.06.2022 (обновлено: 14:36 28.06.2022)
 
Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя

Заксобрание Севастополя лишило экс-президента Украины Кучму звания почетного гражданина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кучма
Экс-президент Украины Леонид Кучма - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Леонид Кучма. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Экс-президента Украины Леонида Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя, соответствующе решение принято во вторник на сессии городского парламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе заксобрания.
Законодательное собрание Севастополя ранее приняло поправки в закон "О почетном гражданине города Севастополя", позволив депутатам парламента своим решением лишать почетного звания. Ранее это можно было сделать только по результатам городского референдума.
"Решением заксобрания Кучма большинством голосов депутатов лишен звания почетного гражданина Севастополя", - сообщили в заксобрании.
Бывший президент Украины Леонид Кучма - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 14:01Специальная военная операция на Украине
Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи
 
ОбществоУкраинаЛеонид КучмаСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала