https://ria.ru/20220628/krym-1798701773.html

Погода не станет препятствием для отдыха в Крыму, заявил Аксенов

Погода не станет препятствием для отдыха в Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.06.2022

Погода не станет препятствием для отдыха в Крыму, заявил Аксенов

Погода не испортит отдых туристам, в ближайшие дни она окончательно наладится, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:11

2022-06-28T14:11

2022-06-28T14:11

туризм

россия

республика крым

новости - туризм

алушта

симферополь

белогорский район

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Погода не испортит отдых туристам, в ближайшие дни она окончательно наладится, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов."Для отдыхающих погода препятствием являться не должна, погода выровняется. По лету у нас прогноз благоприятный… Еще неделя – неблагоприятный прогноз, потом все исправится", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Сильные осадки прошли в Крыму в воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Разрушено несколько мостов, в Алуште сошел сель. Подтопления сел и домовладений из-за обильных осадков произошли в Симферополе, Белогорске, Алуште, Симферопольском и Белогорском районах, всего в 17 населенных пунктах.Из-за паводка увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма. В Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах объявлен режим ЧС. Власти пообещали пострадавшим компенсации.

https://ria.ru/20220628/krym-1798695542.html

россия

республика крым

алушта

симферополь

белогорский район

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Екатерина Зайцева

россия, республика крым, новости - туризм, алушта, симферополь, белогорский район, сергей аксенов (политик)