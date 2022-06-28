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Погода не станет препятствием для отдыха в Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220628/krym-1798701773.html
Погода не станет препятствием для отдыха в Крыму, заявил Аксенов
Погода не станет препятствием для отдыха в Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.06.2022
Погода не станет препятствием для отдыха в Крыму, заявил Аксенов
Погода не испортит отдых туристам, в ближайшие дни она окончательно наладится, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:11
2022-06-28T14:11
туризм
россия
республика крым
новости - туризм
алушта
симферополь
белогорский район
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Погода не испортит отдых туристам, в ближайшие дни она окончательно наладится, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов."Для отдыхающих погода препятствием являться не должна, погода выровняется. По лету у нас прогноз благоприятный… Еще неделя – неблагоприятный прогноз, потом все исправится", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Сильные осадки прошли в Крыму в воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Разрушено несколько мостов, в Алуште сошел сель. Подтопления сел и домовладений из-за обильных осадков произошли в Симферополе, Белогорске, Алуште, Симферопольском и Белогорском районах, всего в 17 населенных пунктах.Из-за паводка увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма. В Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах объявлен режим ЧС. Власти пообещали пострадавшим компенсации.
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россия
республика крым
алушта
симферополь
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россия, республика крым, новости - туризм, алушта, симферополь, белогорский район, сергей аксенов (политик)
14:11 28.06.2022
 
Погода не станет препятствием для отдыха в Крыму, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов заявил, что погода в регионе наладится в ближайшие дни

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие загорают на пляже в Судаке
Отдыхающие загорают на пляже в Судаке - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие загорают на пляже в Судаке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Погода не испортит отдых туристам, в ближайшие дни она окончательно наладится, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Для отдыхающих погода препятствием являться не должна, погода выровняется. По лету у нас прогноз благоприятный… Еще неделя – неблагоприятный прогноз, потом все исправится", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
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Сильные осадки прошли в Крыму в воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Разрушено несколько мостов, в Алуште сошел сель. Подтопления сел и домовладений из-за обильных осадков произошли в Симферополе, Белогорске, Алуште, Симферопольском и Белогорском районах, всего в 17 населенных пунктах.
Из-за паводка увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма. В Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах объявлен режим ЧС. Власти пообещали пострадавшим компенсации.
 
ТуризмРоссияРеспублика КрымНовости - ТуризмАлуштаСимферопольБелогорский районСергей Аксенов (политик)
 
 
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