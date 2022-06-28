https://ria.ru/20220628/krym-1798695542.html

Погибших из-за ливней в Крыму нет, заявил Аксенов

Погибших из-за ливней в Крыму нет, заявил Аксенов - РИА Новости, 28.06.2022

Погибших из-за ливней в Крыму нет, заявил Аксенов

Погибших в результате сильных ливней и выхода из берегов рек в Крыму нет, пострадавшими будут признаны порядка 1,5 тысячи человек, сказал глава республики... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:58

2022-06-28T13:58

2022-06-28T13:58

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Погибших в результате сильных ливней и выхода из берегов рек в Крыму нет, пострадавшими будут признаны порядка 1,5 тысячи человек, сказал глава республики Сергей Аксенов."К счастью, тяжелых пострадавших (и погибших) нет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что пострадавшим будут выплачены компенсации, таких насчитывается примерно 1,5 тысячи человек.Сильные осадки прошли в Крыму в воскресенье и понедельник. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков, разрушено несколько мостов, в Алуште сошел сель. Подтопления сел и домовладений из-за обильных осадков произошли в Симферополе, Белогорске, Алуште, Симферопольском и Белогорском районах - в общей сложности в 17 населенных пунктах.Из-за паводка увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир, протекающую через столицу Крыма. В Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах объявлен режим ЧС. Власти пообещали пострадавшим компенсации.

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), россия