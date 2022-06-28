07:12 28.06.2022 (обновлено: 08:47 28.06.2022)
Нидерландский министр заявил о риске эффекта домино в газовом кризисе
Нидерландский министр Йеттен: газовый кризис в одной стране ЕС скажется на всей Европе
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Газовый кризис в одной из стран Евросоюза распространится на весь континент, заявил в интервью Politico министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен
Накануне ЕС одобрил законодательство, по которому хранилища должны быть заполнены газом на 80 процентов к 1 ноября 2022 года, в последующие годы — на 90 процентов. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.
"Замечательно, если отдельные страны-члены смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80 процентов — особенно большие страны, такие как Германия, — то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы", — отметил Йеттен.
Министр добавил, что в случае, "если все страны в северо-западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и испробуют все остальные меры для предотвращения нехватки газа", то Нидерланды смогут изучить возможность увеличения объемов добычи на месторождении в Гронингене. При этом, как и премьер страны Марк Рютте, он отметил, что это крайняя мера, а страна планирует полностью прекратить разработку этого месторождения не позднее 2024 года из-за предполагаемого вреда для экологии.
В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.