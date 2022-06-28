https://ria.ru/20220628/krizis-1798601591.html

Нидерландский министр заявил о риске эффекта домино в газовом кризисе

Нидерландский министр заявил о риске эффекта домино в газовом кризисе - РИА Новости, 28.06.2022

Нидерландский министр заявил о риске эффекта домино в газовом кризисе

Газовый кризис в одной из стран Евросоюза распространится на весь континент, заявил в интервью Politico министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T07:12

2022-06-28T07:12

2022-06-28T08:47

марк рютте

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Газовый кризис в одной из стран Евросоюза распространится на весь континент, заявил в интервью Politico министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб ЙеттенНакануне ЕС одобрил законодательство, по которому хранилища должны быть заполнены газом на 80 процентов к 1 ноября 2022 года, в последующие годы — на 90 процентов. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.Министр добавил, что в случае, "если все страны в северо-западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и испробуют все остальные меры для предотвращения нехватки газа", то Нидерланды смогут изучить возможность увеличения объемов добычи на месторождении в Гронингене. При этом, как и премьер страны Марк Рютте, он отметил, что это крайняя мера, а страна планирует полностью прекратить разработку этого месторождения не позднее 2024 года из-за предполагаемого вреда для экологии.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220627/gaz-1798556186.html

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