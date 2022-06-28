https://ria.ru/20220628/kremenchug-1798675077.html
В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге
В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге - РИА Новости, 28.06.2022
В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге
Заявление Минобороны России по поводу удара в Кременчуге Полтавской области Украины по ангарам с западными вооружениями и боеприпасами является исчерпывающим,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:04
2022-06-28T13:04
2022-06-28T15:37
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявление Минобороны России по поводу удара в Кременчуге Полтавской области Украины по ангарам с западными вооружениями и боеприпасами является исчерпывающим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах Кременчуга поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее Министерство обороны России."У меня комментария нет, был исчерпывающий комментарий и разъяснение со стороны Министерства обороны, где эта версия (якобы обстрела торгового центра) полностью отвергается и даны абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать ситуацию в Кременчуге и утверждения, что военные России якобы нанесли удар по торговому центру.Песков посоветовал, отвечая на уточняющий вопрос СМИ, как соотнести заявления российского Минобороны и официального Киева, "ориентироваться на объяснения нашего Министерства обороны".Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.По его словам, "это кременчугский торговый центр, где они хранили боеприпасы и подготавливали теробороновцев, где устроили за торговым центром в складских помещениях подготовку и обучение теробороновцев, там они снаряжали боеприпасы".
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798667253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков об атаке по заводу в Кременчуге и случаях убийства солдат ВСУ соратниками
Конашенков об атаке по заводу в Кременчуге и случаях убийства солдат ВСУ соратниками
2022-06-28T13:04
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков
13:04 28.06.2022 (обновлено: 15:37 28.06.2022)
В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге
Песков назвал объяснение Минобороны России об ударе в Кременчуге исчерпывающим
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявление Минобороны России по поводу удара в Кременчуге Полтавской области Украины по ангарам с западными вооружениями и боеприпасами является исчерпывающим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ВКС
России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах Кременчуга
поступившие от США
и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе
, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее Министерство обороны России.
"У меня комментария нет, был исчерпывающий комментарий и разъяснение со стороны Министерства обороны, где эта версия (якобы обстрела торгового центра) полностью отвергается и даны абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать ситуацию в Кременчуге и утверждения, что военные России якобы нанесли удар по торговому центру.
Песков посоветовал, отвечая на уточняющий вопрос СМИ, как соотнести заявления российского Минобороны и официального Киева, "ориентироваться на объяснения нашего Министерства обороны".
Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН
по ситуации на Украине
. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО
, полагает дипломат.
По его словам, "это кременчугский торговый центр, где они хранили боеприпасы и подготавливали теробороновцев, где устроили за торговым центром в складских помещениях подготовку и обучение теробороновцев, там они снаряжали боеприпасы".