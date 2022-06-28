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В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/kremenchug-1798675077.html
В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге
В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге - РИА Новости, 28.06.2022
В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге
Заявление Минобороны России по поводу удара в Кременчуге Полтавской области Украины по ангарам с западными вооружениями и боеприпасами является исчерпывающим,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:04
2022-06-28T15:37
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявление Минобороны России по поводу удара в Кременчуге Полтавской области Украины по ангарам с западными вооружениями и боеприпасами является исчерпывающим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах Кременчуга поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее Министерство обороны России."У меня комментария нет, был исчерпывающий комментарий и разъяснение со стороны Министерства обороны, где эта версия (якобы обстрела торгового центра) полностью отвергается и даны абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать ситуацию в Кременчуге и утверждения, что военные России якобы нанесли удар по торговому центру.Песков посоветовал, отвечая на уточняющий вопрос СМИ, как соотнести заявления российского Минобороны и официального Киева, "ориентироваться на объяснения нашего Министерства обороны".Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.По его словам, "это кременчугский торговый центр, где они хранили боеприпасы и подготавливали теробороновцев, где устроили за торговым центром в складских помещениях подготовку и обучение теробороновцев, там они снаряжали боеприпасы".
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798667253.html
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Конашенков об атаке по заводу в Кременчуге и случаях убийства солдат ВСУ соратниками
Конашенков об атаке по заводу в Кременчуге и случаях убийства солдат ВСУ соратниками
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков
13:04 28.06.2022 (обновлено: 15:37 28.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге

Песков назвал объяснение Минобороны России об ударе в Кременчуге исчерпывающим

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Спасскую башню Кремля
Вид на Спасскую башню Кремля - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Спасскую башню Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявление Минобороны России по поводу удара в Кременчуге Полтавской области Украины по ангарам с западными вооружениями и боеприпасами является исчерпывающим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах Кременчуга поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее Министерство обороны России.
"У меня комментария нет, был исчерпывающий комментарий и разъяснение со стороны Министерства обороны, где эта версия (якобы обстрела торгового центра) полностью отвергается и даны абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать ситуацию в Кременчуге и утверждения, что военные России якобы нанесли удар по торговому центру.
Песков посоветовал, отвечая на уточняющий вопрос СМИ, как соотнести заявления российского Минобороны и официального Киева, "ориентироваться на объяснения нашего Министерства обороны".
Ликвидация пожара в торговом центре в Кременчуге, Украина - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.
По его словам, "это кременчугский торговый центр, где они хранили боеприпасы и подготавливали теробороновцев, где устроили за торговым центром в складских помещениях подготовку и обучение теробороновцев, там они снаряжали боеприпасы".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий Песков
 
 
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