https://ria.ru/20220628/kremenchug-1798675077.html

В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге

В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге - РИА Новости, 28.06.2022

В Кремле прокомментировали заявление Минобороны об ударе ВКС в Кременчуге

Заявление Минобороны России по поводу удара в Кременчуге Полтавской области Украины по ангарам с западными вооружениями и боеприпасами является исчерпывающим,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:04

2022-06-28T13:04

2022-06-28T15:37

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заявление Минобороны России по поводу удара в Кременчуге Полтавской области Украины по ангарам с западными вооружениями и боеприпасами является исчерпывающим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах Кременчуга поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом неработавшем торговом центре, сообщило ранее Министерство обороны России."У меня комментария нет, был исчерпывающий комментарий и разъяснение со стороны Министерства обороны, где эта версия (якобы обстрела торгового центра) полностью отвергается и даны абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать ситуацию в Кременчуге и утверждения, что военные России якобы нанесли удар по торговому центру.Песков посоветовал, отвечая на уточняющий вопрос СМИ, как соотнести заявления российского Минобороны и официального Киева, "ориентироваться на объяснения нашего Министерства обороны".Ранее Киев призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.По его словам, "это кременчугский торговый центр, где они хранили боеприпасы и подготавливали теробороновцев, где устроили за торговым центром в складских помещениях подготовку и обучение теробороновцев, там они снаряжали боеприпасы".

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798667253.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об атаке по заводу в Кременчуге и случаях убийства солдат ВСУ соратниками Конашенков об атаке по заводу в Кременчуге и случаях убийства солдат ВСУ соратниками 2022-06-28T13:04 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков