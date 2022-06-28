https://ria.ru/20220628/kran-1798609665.html

В Пензе упал строительный кран, погиб человек

В Пензе упал строительный кран, погиб человек - РИА Новости, 28.06.2022

В Пензе упал строительный кран, погиб человек

В Пензе на стройплощадке упал башенный кран, погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:14

2022-06-28T09:14

2022-06-28T16:14

происшествия

пенза

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САРАТОВ, 28 июн — РИА Новости. В Пензе на стройплощадке упал башенный кран, погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."На улице 65-летия Победы упал башенный кран, погиб сторож 1949 года рождения", — уточнил собеседник агентства.На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, показано, как кран падает во время сильного дождя с грозой.Позднее в областной прокуратуре подтвердили, что минувшей ночью на стройплощадке ЖК "Арбековская застава" на будку сторожа упал кран, в результате чего погиб охранник. Ведомство проверит исполнение требований законов о промышленной безопасности и охране труда на строительном объекте с башенным краном.

https://ria.ru/20220523/kran-1790108755.html

пенза

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Ольга Фомченкова

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Момент падения строительного крана в Арбековской заставе попал на видео Момент падения строительного крана в Арбековской заставе попал на видео 2022-06-28T09:14 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пенза