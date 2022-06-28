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В Пензе упал строительный кран, погиб человек - РИА Новости, 28.06.2022
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В Пензе упал строительный кран, погиб человек
В Пензе упал строительный кран, погиб человек - РИА Новости, 28.06.2022
В Пензе упал строительный кран, погиб человек
В Пензе на стройплощадке упал башенный кран, погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:14
2022-06-28T16:14
происшествия
пенза
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САРАТОВ, 28 июн — РИА Новости. В Пензе на стройплощадке упал башенный кран, погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."На улице 65-летия Победы упал башенный кран, погиб сторож 1949 года рождения", — уточнил собеседник агентства.На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, показано, как кран падает во время сильного дождя с грозой.Позднее в областной прокуратуре подтвердили, что минувшей ночью на стройплощадке ЖК "Арбековская застава" на будку сторожа упал кран, в результате чего погиб охранник. Ведомство проверит исполнение требований законов о промышленной безопасности и охране труда на строительном объекте с башенным краном.
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7 495 645-6601
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Момент падения строительного крана в Арбековской заставе попал на видео
Момент падения строительного крана в Арбековской заставе попал на видео
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происшествия, пенза
09:14 28.06.2022 (обновлено: 16:14 28.06.2022)
 
В Пензе упал строительный кран, погиб человек

В Пензе упавшим во время сильной грозы башенным краном убило сторожа

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 июн — РИА Новости. В Пензе на стройплощадке упал башенный кран, погиб один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"На улице 65-летия Победы упал башенный кран, погиб сторож 1949 года рождения", — уточнил собеседник агентства.
На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, показано, как кран падает во время сильного дождя с грозой.
Позднее в областной прокуратуре подтвердили, что минувшей ночью на стройплощадке ЖК "Арбековская застава" на будку сторожа упал кран, в результате чего погиб охранник. Ведомство проверит исполнение требований законов о промышленной безопасности и охране труда на строительном объекте с башенным краном.
Строительный кран упал на строительном объекте на улице Анны Ахматовой поселении Внуковское в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 11:14
На стройплощадке в Новой Москве упал башенный кран
 
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