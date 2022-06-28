https://ria.ru/20220628/kosmos-1798686970.html

Рогозин обнаружил компанию от Пентагона среди спутниковых операторов Киева

Рогозин обнаружил компанию от Пентагона среди спутниковых операторов Киева - РИА Новости, 28.06.2022

Рогозин обнаружил компанию от Пентагона среди спутниковых операторов Киева

Частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом "на нашего врага", заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:38

2022-06-28T13:38

2022-06-28T13:55

космос

россия

дмитрий рогозин

украина

черное море

ростовская область

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом "на нашего врага", заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Фактически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок работает сейчас исключительно на нашего врага", - сказал Рогозин.Ранее корреспонденты РИА Новости выяснили, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта в июне. Кроме того, спутники этой же группировки, оператором которой выступает Maxar, снимали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников.

https://ria.ru/20220625/nato-1798153611.html

космос

россия

украина

черное море

ростовская область

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космос, россия, дмитрий рогозин, украина, черное море, ростовская область