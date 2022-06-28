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Рогозин обнаружил компанию от Пентагона среди спутниковых операторов Киева - РИА Новости, 28.06.2022
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Рогозин обнаружил компанию от Пентагона среди спутниковых операторов Киева
Рогозин обнаружил компанию от Пентагона среди спутниковых операторов Киева - РИА Новости, 28.06.2022
Рогозин обнаружил компанию от Пентагона среди спутниковых операторов Киева
Частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом "на нашего врага", заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:38
2022-06-28T13:55
космос
россия
дмитрий рогозин
украина
черное море
ростовская область
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом "на нашего врага", заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Фактически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок работает сейчас исключительно на нашего врага", - сказал Рогозин.Ранее корреспонденты РИА Новости выяснили, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта в июне. Кроме того, спутники этой же группировки, оператором которой выступает Maxar, снимали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников.
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космос, россия, дмитрий рогозин, украина, черное море, ростовская область
13:38 28.06.2022 (обновлено: 13:55 28.06.2022)
 
Рогозин обнаружил компанию от Пентагона среди спутниковых операторов Киева

Рогозин: среди спутниковых операторов Украины есть сотрудничающая с Пентагоном Maxar

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости
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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом "на нашего врага", заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Фактически весь конгломерат частной и государственной орбитальных группировок работает сейчас исключительно на нашего врага", - сказал Рогозин.
Ранее корреспонденты РИА Новости выяснили, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта в июне. Кроме того, спутники этой же группировки, оператором которой выступает Maxar, снимали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области за три дня до атаки беспилотников.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 23:04Специальная военная операция на Украине
Десятки коммандос из стран НАТО работают на территории Украины, пишут СМИ
 
КосмосРоссияДмитрий РогозинУкраинаЧерное мореРостовская область
 
 
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