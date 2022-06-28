https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798687198.html
Ослаблять внимание к пандемии коронавируса нельзя, заявил Медведев
Ослаблять внимание к пандемии коронавируса нельзя, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2022
Ослаблять внимание к пандемии коронавируса нельзя, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не ослаблять внимание к пандемии коронавируса. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:38
2022-06-28T13:38
2022-06-28T13:38
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не ослаблять внимание к пандемии коронавируса."Несмотря на все то, что происходит в мире, несмотря на напряженность общую, которая существует, эта тема по-прежнему остается актуальной, ослаблять внимание к пандемии нельзя, как собственно и к тем выводам, которые все мы с вами сделали в результате совместной работы по противодействию новой коронавирусной инфекции", - сказал Медведев на совещании "О научно-технологических подходах к совершенствованию иммунопрофилактики в контексте борьбы с биологическими угрозами".Медведев отметил, что последние два года показали, как важно быть заранее подготовленным к отражению соответствующих угроз."Накоплен действительно большой опыт и сформирован по-настоящему серьезный научный задел. В условиях эпидемии были приняты стратегические меры по созданию новых лекарственных препаратов, что само по себе очень важно для нашей страны", - добавил он.Медведев также добавил, что была оптимизирована система мониторинга предотвращения биологических рисков и угроз."Эту работу нужно вести и дальше, не сбавляя темп работы", - заявил он.
https://ria.ru/20220627/serdtse-1798290054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
Ослаблять внимание к пандемии коронавируса нельзя, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев призвал не ослаблять внимание к пандемии коронавируса
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал не ослаблять внимание к пандемии коронавируса.
"Несмотря на все то, что происходит в мире, несмотря на напряженность общую, которая существует, эта тема по-прежнему остается актуальной, ослаблять внимание к пандемии нельзя, как собственно и к тем выводам, которые все мы с вами сделали в результате совместной работы по противодействию новой коронавирусной инфекции", - сказал Медведев на совещании "О научно-технологических подходах к совершенствованию иммунопрофилактики в контексте борьбы с биологическими угрозами".
Медведев отметил, что последние два года показали, как важно быть заранее подготовленным к отражению соответствующих угроз.
"Накоплен действительно большой опыт и сформирован по-настоящему серьезный научный задел. В условиях эпидемии были приняты стратегические меры по созданию новых лекарственных препаратов, что само по себе очень важно для нашей страны", - добавил он.
Медведев также добавил, что была оптимизирована система мониторинга предотвращения биологических рисков и угроз.
"Эту работу нужно вести и дальше, не сбавляя темп работы", - заявил он.