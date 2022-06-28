https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798635358.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 заболевших COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 заболевших COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 75 человек, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:20

2022-06-28T11:20

2022-06-28T11:20

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 75 человек, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер, госпитализировали 33 человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 148 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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