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В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798635358.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 заболевших COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 заболевших COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 75 человек, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:20
2022-06-28T11:20
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
омикрон-штамм коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 75 человек, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер, госпитализировали 33 человека.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 148 человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия, общество
11:20 28.06.2022
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 заболевших COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 75 новых случаев COVID-19, никто не умер

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках
Медицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник и автомобиль реанимации на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 75 человек, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер, госпитализировали 33 человека.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 148 человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыОмикрон-штамм коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияОбщество
 
 
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