https://ria.ru/20220628/kopty-1798825416.html

Коптская церковь поддержала создание экзархата РПЦ в Африке

Коптская церковь поддержала создание экзархата РПЦ в Африке - РИА Новости, 28.06.2022

Коптская церковь поддержала создание экзархата РПЦ в Африке

Глава Коптской церкви патриарх Тавадрос II заявил, что приветствует создание экзархата Русской православной церкви (РПЦ) на африканской земле. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:59

2022-06-28T17:59

2022-06-28T18:03

религия

справки

митрополит леонид (клинский леонид (горбачев)

африка

египет

каир (город)

русская православная церковь

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КАИР, 28 июн - РИА Новости. Глава Коптской церкви патриарх Тавадрос II заявил, что приветствует создание экзархата Русской православной церкви (РПЦ) на африканской земле."Мы приветствуем вас в вашем новом служении. Вы окормляете русское население, которое живет здесь, находится с визитом, работает или учится. Мы желаем успеха той миссии, которую вы будете выполнять в Египте и других африканских странах", - сказал патриарх Тавадрос II на встрече с патриаршим экзархом Африки митрополитом Клинским Леонидом (Горбачевым).Митрополит Леонид во время встречи отметил, что Русскую и Коптскую церкви связывают давние и самые теплые отношения. "Я со всей серьезностью заявляю, что вход Русской православной церкви в Африку происходит здесь, в Арабской Республике Египет, в полном содействии и братстве с Коптской церковью. Коптская церковь на сегодня является ключевым партнером Русской православной церкви не только в Египте, но и в других странах африканского континента", - сказал экзарх патриарху Тавадросу II.Глава Коптской церкви также принял от митрополита Леонида оригинал письма патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении экзарха на континенте."Я надеюсь, что у вас будет возможность посетить наши монастыри - на востоке, на западе или в нижнем Египте", - сказал патриарх Тавадрос II, подчеркнув, что былые визиты представителей коптского монашества в российские обители произвели большое впечатление на Коптскую церковь. Сам патриарх ранее также посещал Россию."Мы много читаем о ваших святых, которые жили в русских пустынях. Один из таких святых, который очень сильно воздействовал на нашу молодежь, - Серафим Саровский", - добавил он.Митрополит Леонид отметил, что и в будущем, посещая Египет, был бы рад встречаться с патриархом Тавадросом II, чтобы засвидетельствовать свое почтение.Экзарх 24 июня начал визит в Египет, в Каир. В ходе поездки прошли переговоры на высоком уровне, в частности - с главой Центрального управления Высшего совета по исламским делам Египта шейхом Нуреддином Канави. На встрече с ним митрополит Леонид сообщил, что Коптская церковь получит подворье в Москве. Со стороны Московского патриархата в визите экзарха в Египет также принимают участие секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и настоятель приходов Московского патриархата в Египте протоиерей Алексей Машков.В ходе визита экзархату был передан коптский храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI ("Мар-Мина") в Гизе. В нем митрополит Леонид отслужил первую божественную литургию в статусе экзарха на африканской земле. Кроме того, 25 июня в Каире на площадке Российского центра науки и культуры состоялся концерт ансамбля солистов "Вера" Московского синодального хора, на котором митрополит Леонид обратился с речью к соотечественникам.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской с центром в Каире и Южно-Африканской с центром в Йоханнесбурге (ЮАР). Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.

https://ria.ru/20220628/kopty-1798823800.html

https://ria.ru/20220521/afrika-1789935687.html

африка

египет

каир (город)

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справки, митрополит леонид (клинский леонид (горбачев), африка, египет, каир (город), русская православная церковь