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В Москве появится храм одной из древнейших в мире общин
В Москве появится храм одной из древнейших в мире общин - РИА Новости, 28.06.2022
В Москве появится храм одной из древнейших в мире общин
Коптская православная церковь получит подворье в Москве в рамках обмена, заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев). РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:57
2022-06-28T17:57
2022-06-28T17:57
религия
африка
египет
москва
русская православная церковь
коптская православная церковь
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КАИР, 28 июн - РИА Новости. Коптская православная церковь получит подворье в Москве в рамках обмена, заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев)."У нас осуществляется обмен подворьями. Коптская церковь получит подворье в Москве, мы получили подворье здесь", - сказал он во время встречи с главой Центрального управления Высшего совета по исламским делам Египта шейхом Нуреддином Канави.Нуреддин Канави отметил, что и Министерство вакуфов (религиозного имущества) Египта находится в хороших отношениях с Коптской церковью. "Отношения между коптами и мусульманами - это не отношения между большинством и меньшинством: мы все египтяне", - сказал шейх на встрече.Накануне экзархату Русской православной церкви в Африке был передан коптский храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI ("Мар-Мина") в Гизе. В нем митрополит Леонид отслужил первую божественную литургию в статусе экзарха на африканской землеЭкзарх 24 июня начал визит в Египет. Ожидается, что в ходе поездки также пройдут переговоры на высоком уровне, встреча митрополита с соотечественниками, а также с главой Коптской православной церкви патриархом Тавадросом II. 25 июня в Каире на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК) также состоялся концерт ансамбля солистов "Вера" Московского синодального хора, на котором присутствовали его художественный руководитель, заслуженный артист России Алексей Пузаков, а также посол РФ в Египте Георгий Борисенко и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
https://ria.ru/20220424/paskha-1784953792.html
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африка, египет, москва, русская православная церковь, коптская православная церковь
В Москве появится храм одной из древнейших в мире общин
Коптская православная церковь получит подворье в Москве, заявили в РПЦ
КАИР, 28 июн - РИА Новости. Коптская православная церковь получит подворье в Москве в рамках обмена, заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
"У нас осуществляется обмен подворьями. Коптская церковь получит подворье в Москве, мы получили подворье здесь", - сказал он во время встречи с главой Центрального управления Высшего совета по исламским делам Египта шейхом Нуреддином Канави.
Нуреддин Канави отметил, что и Министерство вакуфов (религиозного имущества) Египта находится в хороших отношениях с Коптской церковью. "Отношения между коптами и мусульманами - это не отношения между большинством и меньшинством: мы все египтяне", - сказал шейх на встрече.
Накануне экзархату Русской православной церкви в Африке был передан коптский храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI ("Мар-Мина") в Гизе. В нем митрополит Леонид отслужил первую божественную литургию в статусе экзарха на африканской земле
Экзарх 24 июня начал визит в Египет. Ожидается, что в ходе поездки также пройдут переговоры на высоком уровне, встреча митрополита с соотечественниками, а также с главой Коптской православной церкви патриархом Тавадросом II. 25 июня в Каире на площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК) также состоялся концерт ансамбля солистов "Вера" Московского синодального хора, на котором присутствовали его художественный руководитель, заслуженный артист России Алексей Пузаков, а также посол РФ в Египте Георгий Борисенко и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года принял решение о создании патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений, в настоящее время в экзархат перешли 192 клирика. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.