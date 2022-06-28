https://ria.ru/20220628/kontslager-1798633994.html

Немецкий суд дал 101-летнему экс-охраннику Заксенхаузена пять лет колонии

Немецкий суд дал 101-летнему экс-охраннику Заксенхаузена пять лет колонии - РИА Новости, 28.06.2022

Немецкий суд дал 101-летнему экс-охраннику Заксенхаузена пять лет колонии

Земельный суд в городе Нойруппин в Германии (федеральная земля Бранденбург) приговорил к пятилетнему сроку 101-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:18

2022-06-28T11:18

2022-06-28T14:15

германия

в мире

бранденбург

великая отечественная война (1941-1945)

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БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости. Земельный суд в городе Нойруппин в Германии (федеральная земля Бранденбург) приговорил к пятилетнему сроку 101-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен Йозефа З., сообщил таблоид BILD.Бывшего эсэсовца признали виновным в причастности к гибели 3518 узников.Прокуратура Бранденбурга просила для подсудимого пять лет лишения свободы, адвокаты бывших заключенных концлагеря, участвовавшие в процессе на стороне обвинения, требовали более длительного заключения.Представители двух сообвинителей заявили, что их клиентов удовлетворит условный приговор.Адвокаты Йозефа З. настаивали на оправдании своего клиента, так как, по их мнению, на суде не было представлено никаких доказательств его соучастия в преступлениях. Сам подсудимый до последнего отрицал факт службы в охране концлагеря, несмотря на то что прокуратура представила массу соответствующих документов из архива Заксенхаузена.Более 200 тысяч узников были отправлены с 1936 по 1945 год в концлагерь Заксенхаузен в городе Ораниенбург под Берлином. Десятки тысяч человек погибли там от голода, болезней, принудительного труда, медицинских опытов, которые ставили над узниками нацистские врачи, пыток и акций по систематическому уничтожению, которые проводили военизированные подразделения СС. Бойцы Красной армии и Войска Польского освободили концлагерь 22 апреля 1945 года, там находились около трех тысяч узников. Более 30 тысяч узников были предварительно угнаны силами СС, так называемый "марш смерти" сопровождался зверствами со стороны охранников. На территории бывшего лагеря работает мемориал, ежегодно его посещают около 700 тысяч человек.По данным информационной базы, созданной в сотрудничестве Института современной истории "Мюнхен — Берлин" с мемориалом Яд Вашем в Иерусалиме, с 1945 года в ФРГ было проведено почти 38 тысяч расследований преступлений нацизма, в ГДР (до 1990 года) — 15 тысяч расследований. Как сообщила газета Die Welt, только около 17 тысяч человек предстали в итоге перед судами в Западной Германии по обвинениям, связанным с нацистскими преступлениями. К длительным срокам заключения — от десяти лет до пожизненного — были приговорены 270 человек.Несколько процессов над бывшими сотрудниками нацистских концентрационных лагерей прошли в последние годы в Германии. Девяносточетырехлетнего Оскара Гренинга в 2015 году признали виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных концлагеря Аушвиц, его приговорили к четырем годам лишения свободы. Земельный суд в немецком городе Итцехо в октябре 2021 года предъявил обвинения 96-летней Ирмгард Фурхнер, экс-секретарше нацистского концлагеря Штутгоф, которую обвинили в причастности к более чем 11 тысячам убийств и попыткам убийств. Процесс проходил в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год.Концлагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными Штутгофа проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. Сейчас на месте концлагеря работает музей.Вынесение в 2011 году приговора Джону (Ивану) Демьянюку создало прецедент, позволяющий силовым структурам ФРГ возбуждать дела в отношении бывших сотрудников нацистских концлагерей даже в том случае, если невозможно доказать их непосредственное участие в убийствах узников. По данным следствия, проведенного центральным управлением по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, Демьянюк с марта по сентябрь 1943 года работал охранником в концлагере смерти Собибор. В 2011 году земельный суд в Мюнхене признал его виновным в пособничестве в убийстве в 1943 году 28 060 евреев в Собиборе и приговорил к пяти годам заключения.Суд счел, что, хотя Демьянюку нельзя вменить в вину никаких конкретных преступных деяний, он виновен в том, что служил охранником в Собиборе на территории оккупированной Польши и был "частью системы уничтожения". Защита Демьянюка обратилась с апелляцией, обвиняемый скончался до рассмотрения дела, поэтому обвинительный приговор технически не вступил в силу.

https://ria.ru/20220411/uzniki-1782520563.html

https://ria.ru/20211008/kontslager-1753734930.html

https://ria.ru/20210804/genotsid-1744388117.html

https://ria.ru/20211210/voyna-1763050486.html

германия

бранденбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, бранденбург, великая отечественная война (1941-1945)