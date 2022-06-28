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Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone продает бизнес в России - РИА Новости, 28.06.2022
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Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone продает бизнес в России
Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone продает бизнес в России - РИА Новости, 28.06.2022
Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone продает бизнес в России
Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, финская Kone продает свой бизнес в России руководству подразделения, сообщает... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:01
2022-06-28T10:01
экономика
россия
финляндия
санкции
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости. Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, финская Kone продает свой бизнес в России руководству подразделения, сообщает компания в пресс-релизе.Компания прекратила поставки в Россию с 3 марта."Корпорация Kone, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов, передаст свой бизнес в России местному руководству. Планы по передаче местных владений и операций обеспечат более устойчивое долгосрочное решение для сотрудников и клиентов", - говорится в сообщении.Соглашение о покупке местным руководством подлежит утверждению соответствующими регулирующими органами в России и, как ожидается, будет закрыто в четвертом квартале 2022 года, стоимость планируемой сделки не раскрывается, уточняет компания."После закрытия сделки предприятие будет работать самостоятельно под другим брендом. В рамках предложения Kone согласилась поставлять запасные части в Россию в течение переходного периода, который продлится до трех месяцев после закрытия сделки", - говорится в сообщении.На долю России приходится менее 1% глобальных продаж Kone, и в настоящее время в России работает около 650 человек, обслуживающих около 1,5 тысячи клиентов, сообщает предприятие.Финская компания Kone - один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В компании работает около 60 тысяч сотрудников. В 2021 году годовой объем продаж составил 10,5 миллиарда евро. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq в Финляндии.
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экономика, россия, финляндия, санкции
10:01 28.06.2022
 
Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone продает бизнес в России

Финский производитель лифтов Kone продает бизнес в России руководству подразделения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с портфелем на эскалаторе
Мужчина с портфелем на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с портфелем на эскалаторе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн - РИА Новости. Один из крупнейших производителей подъемников, лифтов и эскалаторов в мире, финская Kone продает свой бизнес в России руководству подразделения, сообщает компания в пресс-релизе.
Компания прекратила поставки в Россию с 3 марта.
"Корпорация Kone, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов, передаст свой бизнес в России местному руководству. Планы по передаче местных владений и операций обеспечат более устойчивое долгосрочное решение для сотрудников и клиентов", - говорится в сообщении.
Соглашение о покупке местным руководством подлежит утверждению соответствующими регулирующими органами в России и, как ожидается, будет закрыто в четвертом квартале 2022 года, стоимость планируемой сделки не раскрывается, уточняет компания.
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"После закрытия сделки предприятие будет работать самостоятельно под другим брендом. В рамках предложения Kone согласилась поставлять запасные части в Россию в течение переходного периода, который продлится до трех месяцев после закрытия сделки", - говорится в сообщении.
На долю России приходится менее 1% глобальных продаж Kone, и в настоящее время в России работает около 650 человек, обслуживающих около 1,5 тысячи клиентов, сообщает предприятие.
Финская компания Kone - один из мировых лидеров в производстве лифтов и эскалаторов, автоматических дверей для зданий. В компании работает около 60 тысяч сотрудников. В 2021 году годовой объем продаж составил 10,5 миллиарда евро. Акции Kone торгуются на бирже Nasdaq в Финляндии.
 
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