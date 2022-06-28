https://ria.ru/20220628/kompromiss-1798594613.html

Экс-дипломат заявил, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории

Экс-дипломат заявил, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории - РИА Новости, 28.06.2022

Экс-дипломат заявил, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории

Европейские лидеры хотят вынудить Киев прийти к компромиссу с Москвой ценой территориальных уступок, заявил в колонке для "Украина.ру" бывший украинский... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T02:43

2022-06-28T02:43

2022-06-28T02:43

специальная военная операция на украине

в мире

g7

евросоюз

россия

украина

сша

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796536755_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_2dc54ce48975b5a775bfdeeb18a2f8fb.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Европейские лидеры хотят вынудить Киев прийти к компромиссу с Москвой ценой территориальных уступок, заявил в колонке для "Украина.ру" бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.По его словам, саммит G7 показал раскол евроатлантического альянса по вопросу ситуации в этой стране."По сути, семерка раскололась на ЕС и всех остальных. Если США, Канада, Великобритания и Япония пока еще готовы наращивать санкционное давление на Россию, а Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий", — написал Ищенко.Бывший дипломат указал, что в Брюсселе, Риме, Париже и Берлине очень хорошо видят предупреждения России о недопустимости дальнейшего ухудшения отношений.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798588648.html

россия

украина

сша

франция

италия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, g7, евросоюз, россия, украина, сша, франция, италия, германия, ростислав ищенко