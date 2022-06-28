Экс-дипломат заявил, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории
Экс-дипломат Ищенко: ЕС хочет найти компромисс с Москвой, заставив Киев отдать территории
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Европейские лидеры хотят вынудить Киев прийти к компромиссу с Москвой ценой территориальных уступок, заявил в колонке для "Украина.ру" бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.
По его словам, саммит G7 показал раскол евроатлантического альянса по вопросу ситуации в этой стране.
"По сути, семерка раскололась на ЕС и всех остальных. Если США, Канада, Великобритания и Япония пока еще готовы наращивать санкционное давление на Россию, а Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий", — написал Ищенко.
Бывший дипломат указал, что в Брюсселе, Риме, Париже и Берлине очень хорошо видят предупреждения России о недопустимости дальнейшего ухудшения отношений.
"Столкнувшись с очевидной угрозой разрушения своих экономик уже в текущем году, европейцы желают любой ценой найти с Россией некий компромисс и принудить Украину заключить мир, даже ценой потери значительных территорий", — отметил Ищенко.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.