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Экс-дипломат заявил, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/kompromiss-1798594613.html
Экс-дипломат заявил, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории
Экс-дипломат заявил, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории - РИА Новости, 28.06.2022
Экс-дипломат заявил, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории
Европейские лидеры хотят вынудить Киев прийти к компромиссу с Москвой ценой территориальных уступок, заявил в колонке для "Украина.ру" бывший украинский... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T02:43
2022-06-28T02:43
специальная военная операция на украине
в мире
g7
евросоюз
россия
украина
сша
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Европейские лидеры хотят вынудить Киев прийти к компромиссу с Москвой ценой территориальных уступок, заявил в колонке для "Украина.ру" бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.По его словам, саммит G7 показал раскол евроатлантического альянса по вопросу ситуации в этой стране."По сути, семерка раскололась на ЕС и всех остальных. Если США, Канада, Великобритания и Япония пока еще готовы наращивать санкционное давление на Россию, а Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий", — написал Ищенко.Бывший дипломат указал, что в Брюсселе, Риме, Париже и Берлине очень хорошо видят предупреждения России о недопустимости дальнейшего ухудшения отношений.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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в мире, g7, евросоюз, россия, украина, сша, франция, италия, германия, ростислав ищенко
02:43 28.06.2022
 
Экс-дипломат заявил, что ЕС хочет заставить Киев отдать Москве территории

Экс-дипломат Ищенко: ЕС хочет найти компромисс с Москвой, заставив Киев отдать территории

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины
Военнослужащие Украины - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Европейские лидеры хотят вынудить Киев прийти к компромиссу с Москвой ценой территориальных уступок, заявил в колонке для "Украина.ру" бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко.
По его словам, саммит G7 показал раскол евроатлантического альянса по вопросу ситуации в этой стране.
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"По сути, семерка раскололась на ЕС и всех остальных. Если США, Канада, Великобритания и Япония пока еще готовы наращивать санкционное давление на Россию, а Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий", — написал Ищенко.
Бывший дипломат указал, что в Брюсселе, Риме, Париже и Берлине очень хорошо видят предупреждения России о недопустимости дальнейшего ухудшения отношений.
"Столкнувшись с очевидной угрозой разрушения своих экономик уже в текущем году, европейцы желают любой ценой найти с Россией некий компромисс и принудить Украину заключить мир, даже ценой потери значительных территорий", — отметил Ищенко.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий на бронеавтомобиле Тигр Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреG7ЕвросоюзРоссияУкраинаСШАФранцияИталияГерманияРостислав Ищенко
 
 
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