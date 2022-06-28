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Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев
Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2022
Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев
России нужно обучить специалистов, которые не будут уступать в квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний, которые всячески пытались отсрочить уход из... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:24
2022-06-28T00:24
2022-06-28T00:24
экономика
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. России нужно обучить специалистов, которые не будут уступать в квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний, которые всячески пытались отсрочить уход из РФ, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.Также, комментируя санкции, он сообщил, что сегодня в числе приоритетов политики России — создание отечественной продукции и комплектующих, которые позволят обойтись без импортных деталей, программного обеспечения или сервисов."Это сложная стратегическая задача. Нам предстоит в крайне сжатые сроки наладить собственное производство, не зависящее от поставок из-за рубежа, практически во всех отраслях. Особенно — в высокотехнологичных, наукоемких сферах, где в нас и раньше видели опасных конкурентов, а потому постоянно стремились убрать с дороги", — сказал Медведев.
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экономика, россия, дмитрий медведев, москва, в мире
Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев
Медведев: западные компании пытались отсрочить отъезд из России, но подчинились давлению
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. России нужно обучить специалистов, которые не будут уступать в квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний, которые всячески пытались отсрочить уход из РФ, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
"Надо также обучить российских специалистов, которые бы не уступали по своей квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний (многие, замечу в скобках, всячески пытались отсрочить отъезд, но подчинились давлению со стороны своих правительств). А в сотрудничестве переориентироваться на новых надежных партнеров. Они у нас есть в странах и на континентах, для которых Америка не является ни безусловным авторитетом, ни "хозяином" или управляющим. Это признали уже и на Западе — отделить Россию
от остального мира не вышло", — сказал Медведев
в интервью газете "Аргументы и факты".
Также, комментируя санкции, он сообщил, что сегодня в числе приоритетов политики России — создание отечественной продукции и комплектующих, которые позволят обойтись без импортных деталей, программного обеспечения или сервисов.
"Это сложная стратегическая задача. Нам предстоит в крайне сжатые сроки наладить собственное производство, не зависящее от поставок из-за рубежа, практически во всех отраслях. Особенно — в высокотехнологичных, наукоемких сферах, где в нас и раньше видели опасных конкурентов, а потому постоянно стремились убрать с дороги", — сказал Медведев.