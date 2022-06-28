Рейтинг@Mail.ru
Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/kompanii-1798589583.html
Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев
Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2022
Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев
России нужно обучить специалистов, которые не будут уступать в квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний, которые всячески пытались отсрочить уход из... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:24
2022-06-28T00:24
экономика
россия
дмитрий медведев
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755810334_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_fe4652e1917afc802b3587957ad87a93.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. России нужно обучить специалистов, которые не будут уступать в квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний, которые всячески пытались отсрочить уход из РФ, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.Также, комментируя санкции, он сообщил, что сегодня в числе приоритетов политики России — создание отечественной продукции и комплектующих, которые позволят обойтись без импортных деталей, программного обеспечения или сервисов."Это сложная стратегическая задача. Нам предстоит в крайне сжатые сроки наладить собственное производство, не зависящее от поставок из-за рубежа, практически во всех отраслях. Особенно — в высокотехнологичных, наукоемких сферах, где в нас и раньше видели опасных конкурентов, а потому постоянно стремились убрать с дороги", — сказал Медведев.
https://ria.ru/20220628/zanaves-1798589464.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755810334_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_8957b6dd006d09d805a4ae8a33db6af4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий медведев, москва, в мире
00:24 28.06.2022
 
Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев

Медведев: западные компании пытались отсрочить отъезд из России, но подчинились давлению

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. России нужно обучить специалистов, которые не будут уступать в квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний, которые всячески пытались отсрочить уход из РФ, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
"Надо также обучить российских специалистов, которые бы не уступали по своей квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний (многие, замечу в скобках, всячески пытались отсрочить отъезд, но подчинились давлению со стороны своих правительств). А в сотрудничестве переориентироваться на новых надежных партнеров. Они у нас есть в странах и на континентах, для которых Америка не является ни безусловным авторитетом, ни "хозяином" или управляющим. Это признали уже и на Западе — отделить Россию от остального мира не вышло", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".
Также, комментируя санкции, он сообщил, что сегодня в числе приоритетов политики России — создание отечественной продукции и комплектующих, которые позволят обойтись без импортных деталей, программного обеспечения или сервисов.
"Это сложная стратегическая задача. Нам предстоит в крайне сжатые сроки наладить собственное производство, не зависящее от поставок из-за рубежа, практически во всех отраслях. Особенно — в высокотехнологичных, наукоемких сферах, где в нас и раньше видели опасных конкурентов, а потому постоянно стремились убрать с дороги", — сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
00:21
Россия сделает "немаленькие дырки" в железном занавесе, заявил Медведев
 
ЭкономикаРоссияДмитрий МедведевМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала