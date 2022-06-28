https://ria.ru/20220628/kompanii-1798589583.html

Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев

Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев - РИА Новости, 28.06.2022

Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев

России нужно обучить специалистов, которые не будут уступать в квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний, которые всячески пытались отсрочить уход из... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:24

2022-06-28T00:24

2022-06-28T00:24

экономика

россия

дмитрий медведев

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755810334_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_fe4652e1917afc802b3587957ad87a93.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. России нужно обучить специалистов, которые не будут уступать в квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний, которые всячески пытались отсрочить уход из РФ, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.Также, комментируя санкции, он сообщил, что сегодня в числе приоритетов политики России — создание отечественной продукции и комплектующих, которые позволят обойтись без импортных деталей, программного обеспечения или сервисов."Это сложная стратегическая задача. Нам предстоит в крайне сжатые сроки наладить собственное производство, не зависящее от поставок из-за рубежа, практически во всех отраслях. Особенно — в высокотехнологичных, наукоемких сферах, где в нас и раньше видели опасных конкурентов, а потому постоянно стремились убрать с дороги", — сказал Медведев.

https://ria.ru/20220628/zanaves-1798589464.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дмитрий медведев, москва, в мире