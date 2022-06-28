https://ria.ru/20220628/knigi-1798637197.html

Соцсеть Wattpad оштрафовали на миллион рублей за неудаление книги Гитлера

Соцсеть Wattpad оштрафовали на миллион рублей за неудаление книги Гитлера - РИА Новости, 28.06.2022

Соцсеть Wattpad оштрафовали на миллион рублей за неудаление книги Гитлера

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей платформу для чтения Wattpad за неудаление запрещённого контента,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:27

2022-06-28T11:27

2022-06-28T11:27

россия

адольф гитлер

генри форд

происшествия

книги

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей платформу для чтения Wattpad за неудаление запрещённого контента, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным Wattpad Corp... Назначить административный штраф в размере 1 миллиона рублей", - сказал судья.Протокол был составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ из-за неудаления книг Адольфа Гитлера "Моя борьба" и Генри Форда "Международное еврейство".Wattpad — сообщество для писателей и читателей, в котором пользователи могут размещать свои произведения в режиме онлайн или через приложение. Wattpad объединяет 90 миллионов читателей и писателей со всего мира, отмечается на его сайте.

https://ria.ru/20220603/enot-1792902690.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, адольф гитлер, генри форд, происшествия, книги