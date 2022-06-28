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Соцсеть Wattpad оштрафовали на миллион рублей за неудаление книги Гитлера - РИА Новости, 28.06.2022
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Соцсеть Wattpad оштрафовали на миллион рублей за неудаление книги Гитлера
Соцсеть Wattpad оштрафовали на миллион рублей за неудаление книги Гитлера - РИА Новости, 28.06.2022
Соцсеть Wattpad оштрафовали на миллион рублей за неудаление книги Гитлера
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей платформу для чтения Wattpad за неудаление запрещённого контента,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:27
2022-06-28T11:27
россия
адольф гитлер
генри форд
происшествия
книги
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей платформу для чтения Wattpad за неудаление запрещённого контента, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным Wattpad Corp... Назначить административный штраф в размере 1 миллиона рублей", - сказал судья.Протокол был составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ из-за неудаления книг Адольфа Гитлера "Моя борьба" и Генри Форда "Международное еврейство".Wattpad — сообщество для писателей и читателей, в котором пользователи могут размещать свои произведения в режиме онлайн или через приложение. Wattpad объединяет 90 миллионов читателей и писателей со всего мира, отмечается на его сайте.
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россия, адольф гитлер, генри форд, происшествия, книги
11:27 28.06.2022
 
Соцсеть Wattpad оштрафовали на миллион рублей за неудаление книги Гитлера

Суд оштрафовал на миллион рублей соцсеть Wattpad за неудаление книг Гитлера и Форда

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей платформу для чтения Wattpad за неудаление запрещённого контента, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать виновным Wattpad Corp... Назначить административный штраф в размере 1 миллиона рублей", - сказал судья.
Протокол был составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ из-за неудаления книг Адольфа Гитлера "Моя борьба" и Генри Форда "Международное еврейство".
Wattpad — сообщество для писателей и читателей, в котором пользователи могут размещать свои произведения в режиме онлайн или через приложение. Wattpad объединяет 90 миллионов читателей и писателей со всего мира, отмечается на его сайте.
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