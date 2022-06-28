Рейтинг@Mail.ru
G7 хочет снизить зависимость от энергетики России без ущерба для климата - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/klimat-1798729004.html
G7 хочет снизить зависимость от энергетики России без ущерба для климата
G7 хочет снизить зависимость от энергетики России без ущерба для климата - РИА Новости, 28.06.2022
G7 хочет снизить зависимость от энергетики России без ущерба для климата
Страны G7 заявили о своем обязательстве снижать зависимость от российских энергоресурсов без ущерба для своих климатических целей. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:11
2022-06-28T15:11
климат
g7
германия
санкции в отношении россии
санкции
россия
природный газ
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_01645afbaaff424e00eaace3c0a9a625.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 заявили о своем обязательстве снижать зависимость от российских энергоресурсов без ущерба для своих климатических целей."Мы поддерживаем цели открытого и совместного международного Климатического клуба и будем работать с партнерами над его созданием к концу 2022 года", - отмечается в заявлении.Там говорится о необходимости срочных и инклюзивных действий, направленных на снижение глобальной температуры на 1,5 градуса."Мы обязуемся обеспечить высокую степень декарбонизации дорожного сектора к 2030 году, а также полностью или преимущественно безуглеродный энергетический сектор к 2035 году", - добавляется в заявлении.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершается во вторник.
https://ria.ru/20220628/krizis-1798601591.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_ec4e3182320a238284bdaba6fce1221f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
климат, g7, германия, санкции в отношении россии, санкции, россия, природный газ, нефть, в мире
15:11 28.06.2022
 
G7 хочет снизить зависимость от энергетики России без ущерба для климата

G7 хочет снизить зависимость от российской энергетики без ущерба для климатических целей

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 заявили о своем обязательстве снижать зависимость от российских энергоресурсов без ущерба для своих климатических целей.
"Мы подтверждаем наше обязательство снижать зависимость от российской энергетики без ущерба для наших климатических и экологических целей", - говорится в заявлении "большой семерки".
"Мы поддерживаем цели открытого и совместного международного Климатического клуба и будем работать с партнерами над его созданием к концу 2022 года", - отмечается в заявлении.
Там говорится о необходимости срочных и инклюзивных действий, направленных на снижение глобальной температуры на 1,5 градуса.
"Мы обязуемся обеспечить высокую степень декарбонизации дорожного сектора к 2030 году, а также полностью или преимущественно безуглеродный энергетический сектор к 2035 году", - добавляется в заявлении.
Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершается во вторник.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 07:12
Нидерландский министр заявил о риске эффекта домино в газовом кризисе
 
КлиматG7ГерманияСанкции в отношении РоссииСанкцииРоссияПриродный газНефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала