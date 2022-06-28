https://ria.ru/20220628/klimat-1798729004.html
G7 хочет снизить зависимость от энергетики России без ущерба для климата
G7 хочет снизить зависимость от энергетики России без ущерба для климата - РИА Новости, 28.06.2022
G7 хочет снизить зависимость от энергетики России без ущерба для климата
Страны G7 заявили о своем обязательстве снижать зависимость от российских энергоресурсов без ущерба для своих климатических целей. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:11
2022-06-28T15:11
2022-06-28T15:11
климат
g7
германия
санкции в отношении россии
санкции
россия
природный газ
нефть
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 заявили о своем обязательстве снижать зависимость от российских энергоресурсов без ущерба для своих климатических целей."Мы поддерживаем цели открытого и совместного международного Климатического клуба и будем работать с партнерами над его созданием к концу 2022 года", - отмечается в заявлении.Там говорится о необходимости срочных и инклюзивных действий, направленных на снижение глобальной температуры на 1,5 градуса."Мы обязуемся обеспечить высокую степень декарбонизации дорожного сектора к 2030 году, а также полностью или преимущественно безуглеродный энергетический сектор к 2035 году", - добавляется в заявлении.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершается во вторник.
https://ria.ru/20220628/krizis-1798601591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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G7 хочет снизить зависимость от энергетики России без ущерба для климата
G7 хочет снизить зависимость от российской энергетики без ущерба для климатических целей