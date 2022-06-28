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Мэр Варшавы пообщался по видеосвязи с фальшивым Кличко

Мэр Варшавы пообщался по видеосвязи с фальшивым Кличко - РИА Новости, 28.06.2022

Мэр Варшавы пообщался по видеосвязи с фальшивым Кличко

Мэр польской Варшавы Рафал Тшасковский вел разговор по видеосвязи с неизвестным, выдававшим себя за мэра Киева Виталия Кличко, сообщает радиостанция Zet. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:53

2022-06-28T13:53

2022-06-28T13:53

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ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Мэр польской Варшавы Рафал Тшасковский вел разговор по видеосвязи с неизвестным, выдававшим себя за мэра Киева Виталия Кличко, сообщает радиостанция Zet.Ранее сообщалось, что беседы с фальшивым Кличко провели мэры нескольких европейских столиц."Действительно, нас всех обманули, в том числе и руководителей Вены, Будапешта, Берлина и Мадрида. Разговор не касался каких-либо чувствительных вопросов, но я все равно решил уведомить об инциденте польские службы, отвечающие за безопасность, и посольство Украины", - цитирует Тшасковского радиостанция.Варшавский мэр отметил, что во время разговора не заметил обмана, хоть ранее неоднократно встречался с Кличко лично. "Ранее я уже несколько раз разговаривал с Виталием Кличко, и принципы сотрудничества на случай войны мы обсуждали лично в Киеве", - сказал он.По данным радиостанции, когда варшавская мэрия связалась с киевскими властями, то оказалось, что Кличко в это время не вел никаких разговоров по видеосвязи.

https://ria.ru/20220616/rouling-1795836404.html

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