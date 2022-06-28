https://ria.ru/20220628/kitay-1798883246.html

Китай категорически против "азиатско-тихоокеанского варианта НАТО"

Китай категорически против "азиатско-тихоокеанского варианта НАТО" - РИА Новости, 29.06.2022

Китай категорически против "азиатско-тихоокеанского варианта НАТО"

Китай выступает категорически против "азиатско-тихоокеанского варианта НАТО", заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-28T23:45

2022-06-28T23:45

2022-06-29T00:15

в мире

чжан цзюнь

китай

атр

нато

совет безопасности оон

оон

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ООН, 29 июн — РИА Новости. Китай выступает категорически против "азиатско-тихоокеанского варианта НАТО", заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.По его словам, Китай призывает НАТО "не искать воображаемых врагов в азиатско-тихоокеанском регионе и не создавать искусственно противоречий и разногласий"."Мы жестко выступаем против требований определенных элементов о вовлечении НАТО в АТР или об азиатско-тихоокеанской версии НАТО на фоне военных союзов", — сказал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20220628/nato-1798884100.html

китай

атр

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в мире, чжан цзюнь, китай, атр, нато, совет безопасности оон, оон