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Китай категорически против "азиатско-тихоокеанского варианта НАТО"
Китай категорически против "азиатско-тихоокеанского варианта НАТО" - РИА Новости, 29.06.2022
Китай категорически против "азиатско-тихоокеанского варианта НАТО"
Китай выступает категорически против "азиатско-тихоокеанского варианта НАТО", заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-28T23:45
2022-06-28T23:45
2022-06-29T00:15
в мире
чжан цзюнь
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атр
нато
совет безопасности оон
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ООН, 29 июн — РИА Новости. Китай выступает категорически против "азиатско-тихоокеанского варианта НАТО", заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.По его словам, Китай призывает НАТО "не искать воображаемых врагов в азиатско-тихоокеанском регионе и не создавать искусственно противоречий и разногласий"."Мы жестко выступаем против требований определенных элементов о вовлечении НАТО в АТР или об азиатско-тихоокеанской версии НАТО на фоне военных союзов", — сказал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН.
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в мире, чжан цзюнь, китай, атр, нато, совет безопасности оон, оон
23:45 28.06.2022 (обновлено: 00:15 29.06.2022)
Китай категорически против "азиатско-тихоокеанского варианта НАТО"
Постпред при ООН Цзюнь: Китай категорически против азиатско-тихоокеанского варианта НАТО