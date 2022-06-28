https://ria.ru/20220628/kitay-1798869489.html
МИД Китая высмеял "репрезентативность" G7 одним сравнением
МИД Китая высмеял "репрезентативность" G7 одним сравнением - РИА Новости, 28.06.2022
МИД Китая высмеял "репрезентативность" G7 одним сравнением
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил подписчикам в Twitter, что население стран "большой семерки" — это лишь часть мирового сообщества. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:21
2022-06-28T21:21
2022-06-28T23:41
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил подписчикам в Twitter, что население стран "большой семерки" — это лишь часть мирового сообщества.Он опубликовал картинку, на которой указано, что население стран, входящих в коалицию БРИКС, составляет примерно 3,2 миллиарда человек. При этом количество людей, проживающих в странах "большой семерки", сильно уступает — всего 777 миллионов."В следующий раз, когда речь пойдет о "мировом сообществе", имейте в виду, что подразумевается на самом деле", — добавил дипломат."Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.БРИКС — это экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В понедельник стало известно, что Иран подал заявку на членство в БРИКС, Аргентина, в свою очередь, заявила о намерении вступить в объединение.
https://ria.ru/20220628/nato-1798843349.html
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РИА Новости
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в мире, китай, германия, брикс, g7, индия
21:21 28.06.2022 (обновлено: 23:41 28.06.2022)
МИД Китая высмеял "репрезентативность" G7 одним сравнением
Представитель МИД КНР Лицзянь завил, что население стран БРИКС в разы больше населения G7