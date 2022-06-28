https://ria.ru/20220628/kitay-1798869489.html

МИД Китая высмеял "репрезентативность" G7 одним сравнением

МИД Китая высмеял "репрезентативность" G7 одним сравнением - РИА Новости, 28.06.2022

МИД Китая высмеял "репрезентативность" G7 одним сравнением

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил подписчикам в Twitter, что население стран "большой семерки" — это лишь часть мирового сообщества. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T21:21

2022-06-28T21:21

2022-06-28T23:41

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил подписчикам в Twitter, что население стран "большой семерки" — это лишь часть мирового сообщества.Он опубликовал картинку, на которой указано, что население стран, входящих в коалицию БРИКС, составляет примерно 3,2 миллиарда человек. При этом количество людей, проживающих в странах "большой семерки", сильно уступает — всего 777 миллионов."В следующий раз, когда речь пойдет о "мировом сообществе", имейте в виду, что подразумевается на самом деле", — добавил дипломат."Группа семи" ("Большая семерка", G7) – объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и будет завершен во вторник. В качестве гостей на саммите присутствуют лидеры пяти стран: Индии, Индонезии, ЮАР, Сенегала и Аргентины.БРИКС — это экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В понедельник стало известно, что Иран подал заявку на членство в БРИКС, Аргентина, в свою очередь, заявила о намерении вступить в объединение.

https://ria.ru/20220628/nato-1798843349.html

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китай

германия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, китай, германия, брикс, g7, индия