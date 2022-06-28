https://ria.ru/20220628/kiev-1798874548.html
Полянский о выступлении Зеленского: Киев хочет выпросить побольше оружия
Полянский о выступлении Зеленского: Киев хочет выпросить побольше оружия - РИА Новости, 28.06.2022
Полянский о выступлении Зеленского: Киев хочет выпросить побольше оружия
Участие Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании СБ ООН рассчитано на создание благоприятного фона, чтобы "выклянчить" побольше оружия у участников саммита... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:09
2022-06-28T22:09
2022-06-28T22:09
в мире
москва
нью-йорк (город)
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg
ООН, 28 июн - РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании СБ ООН рассчитано на создание благоприятного фона, чтобы "выклянчить" побольше оружия у участников саммита НАТО, полагает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Сегодня в 22.00 по Москве (в 15.00 по Нью-Йорку) состоится запрошенное Украиной заседание СБ. Как стало известно, западники продавили участие в нем по видеосвязи украинского президента Зеленского", - напомнил Полянский в своем Telegram-канале."Задача киевского режима понятна - постараться преодолеть "усталость" от украинской темы на Западе и создать благоприятный фон для того, чтобы выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО", - указал дипломат.Для этого, по его словам, мобилизуется весь украинский агитпроп, в ход идут любые фальшивки и инсценировки."Мы готовы противодействовать этим попыткам. Атмосфера будет непростой, но нам не привыкать, и правду о происходящем и об украинских фейках мы донести до мировой общественности просто обязаны", - заключил он.
https://ria.ru/20220628/sammit-1798750006.html
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798672284.html
москва
нью-йорк (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c9ec460e40230a524817a8e1dee3e575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, нью-йорк (город), украина, нато
Полянский о выступлении Зеленского: Киев хочет выпросить побольше оружия
Полянский о выступлении Зеленского в ООН: Киев хочет выпросить побольше оружия