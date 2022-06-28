https://ria.ru/20220628/kiev-1798874548.html

Полянский о выступлении Зеленского: Киев хочет выпросить побольше оружия

Полянский о выступлении Зеленского: Киев хочет выпросить побольше оружия - РИА Новости, 28.06.2022

Полянский о выступлении Зеленского: Киев хочет выпросить побольше оружия

Участие Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании СБ ООН рассчитано на создание благоприятного фона, чтобы "выклянчить" побольше оружия у участников саммита... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T22:09

2022-06-28T22:09

2022-06-28T22:09

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ООН, 28 июн - РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании СБ ООН рассчитано на создание благоприятного фона, чтобы "выклянчить" побольше оружия у участников саммита НАТО, полагает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Сегодня в 22.00 по Москве (в 15.00 по Нью-Йорку) состоится запрошенное Украиной заседание СБ. Как стало известно, западники продавили участие в нем по видеосвязи украинского президента Зеленского", - напомнил Полянский в своем Telegram-канале."Задача киевского режима понятна - постараться преодолеть "усталость" от украинской темы на Западе и создать благоприятный фон для того, чтобы выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО", - указал дипломат.Для этого, по его словам, мобилизуется весь украинский агитпроп, в ход идут любые фальшивки и инсценировки."Мы готовы противодействовать этим попыткам. Атмосфера будет непростой, но нам не привыкать, и правду о происходящем и об украинских фейках мы донести до мировой общественности просто обязаны", - заключил он.

https://ria.ru/20220628/sammit-1798750006.html

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798672284.html

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в мире, москва, нью-йорк (город), украина, нато