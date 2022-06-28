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Полянский о выступлении Зеленского: Киев хочет выпросить побольше оружия - РИА Новости, 28.06.2022
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Полянский о выступлении Зеленского: Киев хочет выпросить побольше оружия
Полянский о выступлении Зеленского: Киев хочет выпросить побольше оружия - РИА Новости, 28.06.2022
Полянский о выступлении Зеленского: Киев хочет выпросить побольше оружия
Участие Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании СБ ООН рассчитано на создание благоприятного фона, чтобы "выклянчить" побольше оружия у участников саммита... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:09
2022-06-28T22:09
в мире
москва
нью-йорк (город)
украина
нато
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ООН, 28 июн - РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании СБ ООН рассчитано на создание благоприятного фона, чтобы "выклянчить" побольше оружия у участников саммита НАТО, полагает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Сегодня в 22.00 по Москве (в 15.00 по Нью-Йорку) состоится запрошенное Украиной заседание СБ. Как стало известно, западники продавили участие в нем по видеосвязи украинского президента Зеленского", - напомнил Полянский в своем Telegram-канале."Задача киевского режима понятна - постараться преодолеть "усталость" от украинской темы на Западе и создать благоприятный фон для того, чтобы выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО", - указал дипломат.Для этого, по его словам, мобилизуется весь украинский агитпроп, в ход идут любые фальшивки и инсценировки."Мы готовы противодействовать этим попыткам. Атмосфера будет непростой, но нам не привыкать, и правду о происходящем и об украинских фейках мы донести до мировой общественности просто обязаны", - заключил он.
https://ria.ru/20220628/sammit-1798750006.html
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в мире, москва, нью-йорк (город), украина, нато
22:09 28.06.2022
 
Полянский о выступлении Зеленского: Киев хочет выпросить побольше оружия

Полянский о выступлении Зеленского в ООН: Киев хочет выпросить побольше оружия

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 июн - РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в сегодняшнем заседании СБ ООН рассчитано на создание благоприятного фона, чтобы "выклянчить" побольше оружия у участников саммита НАТО, полагает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Сегодня в 22.00 по Москве (в 15.00 по Нью-Йорку) состоится запрошенное Украиной заседание СБ. Как стало известно, западники продавили участие в нем по видеосвязи украинского президента Зеленского", - напомнил Полянский в своем Telegram-канале.
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"Задача киевского режима понятна - постараться преодолеть "усталость" от украинской темы на Западе и создать благоприятный фон для того, чтобы выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО", - указал дипломат.
Для этого, по его словам, мобилизуется весь украинский агитпроп, в ход идут любые фальшивки и инсценировки.
"Мы готовы противодействовать этим попыткам. Атмосфера будет непростой, но нам не привыкать, и правду о происходящем и об украинских фейках мы донести до мировой общественности просто обязаны", - заключил он.
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