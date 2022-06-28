https://ria.ru/20220628/kherson-1798818306.html
В Херсоне задержали экс-мэра города Колыхаева
В Херсоне задержали экс-мэра города Колыхаева - РИА Новости, 28.06.2022
В Херсоне задержали экс-мэра города Колыхаева
Силовики задержали украинского мэра Херсона Игоря Колыхаева, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:48
2022-06-28T17:48
2022-06-28T20:22
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Силовики задержали украинского мэра Херсона Игоря Колыхаева, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром — героем для нацистской среды. Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации. Наконец-то его нейтрализовали", — заявил замглавы ВГА.По его словам, Колыхаев регулярно призывал социальных работников к саботажу и невыполнению распоряжений военно-гражданской администрации.Стремоусов добавил, что управлением города займется назначенный ранее комендантом Александр Кобец.На прошлой неделе в результате взрыва автомобиля в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным диверсионно-разведывательной группой по заказу украинских властей.
https://ria.ru/20220624/opasnost-1797848024.html
https://ria.ru/20220624/pokushenie-1797802935.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
17:48 28.06.2022 (обновлено: 20:22 28.06.2022)
В Херсоне задержали экс-мэра города Колыхаева
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов сообщил о задержании экс-мэра Херсона Колыхаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Силовики задержали украинского мэра Херсона Игоря Колыхаева, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром — героем для нацистской среды. Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации. Наконец-то его нейтрализовали", — заявил замглавы ВГА.
По его словам, Колыхаев регулярно призывал социальных работников к саботажу и невыполнению распоряжений военно-гражданской администрации.
Стремоусов добавил, что управлением города займется назначенный ранее комендантом Александр Кобец.
На прошлой неделе в результате взрыва автомобиля в Херсоне
погиб сотрудник военно-гражданской администрации, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Глава ВГА Владимир Сальдо
назвал убийство терактом, совершенным диверсионно-разведывательной группой по заказу украинских властей.