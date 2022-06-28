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В Херсоне задержали экс-мэра города Колыхаева

В Херсоне задержали экс-мэра города Колыхаева - РИА Новости, 28.06.2022

В Херсоне задержали экс-мэра города Колыхаева

Силовики задержали украинского мэра Херсона Игоря Колыхаева, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:48

2022-06-28T17:48

2022-06-28T20:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Силовики задержали украинского мэра Херсона Игоря Колыхаева, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром — героем для нацистской среды. Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации. Наконец-то его нейтрализовали", — заявил замглавы ВГА.По его словам, Колыхаев регулярно призывал социальных работников к саботажу и невыполнению распоряжений военно-гражданской администрации.Стремоусов добавил, что управлением города займется назначенный ранее комендантом Александр Кобец.На прошлой неделе в результате взрыва автомобиля в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным диверсионно-разведывательной группой по заказу украинских властей.

https://ria.ru/20220624/opasnost-1797848024.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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