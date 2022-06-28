14:11 28.06.2022 (обновлено: 14:14 28.06.2022)
Захарова назвала экс-главу МВД Латвии бараном-провокатором
Захарова назвала слова экс-главы МВД Латвии о Калининграде провокацией и политзаказом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заявления, подобные тому, что допустил экс-глава МВД Латвии Марис Гулбис по "отбору" Калининграда у России, это политический заказ, направленный против интересов ЕС, такие действия можно сравнить с поведением баранов-провокаторов, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Гулбис сказал, что ограничение транзита в Калининградскую область - это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград.
"Нужно понимать, что это такое. Есть такое понятие, оно, может быть, очень бытовое, но я его приведу, потому что это очень репрезентативно и показательно в данном случае: вы, наверное, слышали, есть такой "баран-провокатор" в каждой отаре. Вот здесь то же самое: это такие провокаторы, которые действуют абсолютно вне даже той единично-конструктивной или сохраняющей свои интересы европейской повестки, которые позволяют себе подобные высказывания", - сказала Захарова. По ее словам, "позволяют они их себе не потому, что они так считают или думают, а потому что есть определённый политический заказ".
"Этот политический заказ очевидно обслуживает не европейские, не интересы ЕС – если мы говорим о странах и народах Европейского Союза. Это, безусловно, ветер, который дует с Атлантики. Это то, что формируется и подбрасывается европейцам в качестве провокативной и очень опасной идеологии",- подчеркнула Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Такие люди, как бывшие государственные деятели или действующие политики стран Прибалтики, позволяющие себе подобные заявления – это люди, обслуживающие именно англосаксонские интересы. Это очевидно", - резюмировала она.