https://ria.ru/20220628/kaliningrad-1798701642.html

Захарова назвала экс-главу МВД Латвии бараном-провокатором

Захарова назвала экс-главу МВД Латвии бараном-провокатором - РИА Новости, 28.06.2022

Захарова назвала экс-главу МВД Латвии бараном-провокатором

Заявления, подобные тому, что допустил экс-глава МВД Латвии Марис Гулбис по "отбору" Калининграда у России, это политический заказ, направленный против... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:11

2022-06-28T14:11

2022-06-28T14:14

прибалтика

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

латвия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Заявления, подобные тому, что допустил экс-глава МВД Латвии Марис Гулбис по "отбору" Калининграда у России, это политический заказ, направленный против интересов ЕС, такие действия можно сравнить с поведением баранов-провокаторов, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Гулбис сказал, что ограничение транзита в Калининградскую область - это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград."Нужно понимать, что это такое. Есть такое понятие, оно, может быть, очень бытовое, но я его приведу, потому что это очень репрезентативно и показательно в данном случае: вы, наверное, слышали, есть такой "баран-провокатор" в каждой отаре. Вот здесь то же самое: это такие провокаторы, которые действуют абсолютно вне даже той единично-конструктивной или сохраняющей свои интересы европейской повестки, которые позволяют себе подобные высказывания", - сказала Захарова. По ее словам, "позволяют они их себе не потому, что они так считают или думают, а потому что есть определённый политический заказ"."Этот политический заказ очевидно обслуживает не европейские, не интересы ЕС – если мы говорим о странах и народах Европейского Союза. Это, безусловно, ветер, который дует с Атлантики. Это то, что формируется и подбрасывается европейцам в качестве провокативной и очень опасной идеологии",- подчеркнула Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Такие люди, как бывшие государственные деятели или действующие политики стран Прибалтики, позволяющие себе подобные заявления – это люди, обслуживающие именно англосаксонские интересы. Это очевидно", - резюмировала она.

https://ria.ru/20220627/medvedev-1798571094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

прибалтика, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, латвия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, калининградская область