https://ria.ru/20220628/kaliningrad-1798673008.html

В Кремле ответили на вопрос о ситуации с транзитом грузов в Калининград

В Кремле ответили на вопрос о ситуации с транзитом грузов в Калининград - РИА Новости, 28.06.2022

В Кремле ответили на вопрос о ситуации с транзитом грузов в Калининград

Подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининграде не наблюдается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:59

2022-06-28T12:59

2022-06-28T12:59

экономика

калининград

дмитрий песков

санкции

литва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининграде не наблюдается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Литва, запретив транзит попавших под санкции Евросоюза грузов в Калининградскую область, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область."Не появились (подвижки)", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

калининград

литва

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Ольга Фомченкова

экономика, калининград, дмитрий песков, санкции, литва