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В Кремле ответили на вопрос о ситуации с транзитом грузов в Калининград - РИА Новости, 28.06.2022
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В Кремле ответили на вопрос о ситуации с транзитом грузов в Калининград
В Кремле ответили на вопрос о ситуации с транзитом грузов в Калининград - РИА Новости, 28.06.2022
В Кремле ответили на вопрос о ситуации с транзитом грузов в Калининград
Подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининграде не наблюдается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:59
2022-06-28T12:59
экономика
калининград
дмитрий песков
санкции
литва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининграде не наблюдается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Литва, запретив транзит попавших под санкции Евросоюза грузов в Калининградскую область, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область."Не появились (подвижки)", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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экономика, калининград, дмитрий песков, санкции, литва
12:59 28.06.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о ситуации с транзитом грузов в Калининград

Пресс-секретарь Песков: подвижек относительно транзита грузов в Калининград не наблюдается

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининграде не наблюдается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Литва, запретив транзит попавших под санкции Евросоюза грузов в Калининградскую область, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
"Не появились (подвижки)", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 08:00
Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ
 
ЭкономикаКалининградДмитрий ПесковСанкцииЛитва
 
 
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