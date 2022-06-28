В Кремле ответили на вопрос о ситуации с транзитом грузов в Калининград
Пресс-секретарь Песков: подвижек относительно транзита грузов в Калининград не наблюдается
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининграде не наблюдается, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Литва, запретив транзит попавших под санкции Евросоюза грузов в Калининградскую область, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
"Не появились (подвижки)", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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