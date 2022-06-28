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Путин подписал закон об упрощенном получении IT-специалистами ВНЖ в России - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин подписал закон об упрощенном получении IT-специалистами ВНЖ в России
Путин подписал закон об упрощенном получении IT-специалистами ВНЖ в России - РИА Новости, 28.06.2022
Путин подписал закон об упрощенном получении IT-специалистами ВНЖ в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий иностранным IT-специалистам и членам их семей право получения вида на жительство в России в упрощенном... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:30
2022-06-28T17:39
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий иностранным IT-специалистам и членам их семей право получения вида на жительство в России в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В пояснительных материалах к закону кабмин отмечал, что для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения вида на жительство в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание.Теперь преференции будут распространяться и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей.
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россия, владимир путин, общество
17:30 28.06.2022 (обновлено: 17:39 28.06.2022)
 
Путин подписал закон об упрощенном получении IT-специалистами ВНЖ в России

Путин подписал закон об упрощенном получении ВНЖ в России для иностранных IT-специалистов

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий иностранным IT-специалистам и членам их семей право получения вида на жительство в России в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В пояснительных материалах к закону кабмин отмечал, что для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения вида на жительство в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание.
Теперь преференции будут распространяться и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей.
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 11:24
В России создадут центры по замещению иностранного ПО, заявил Чернышенко
 
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