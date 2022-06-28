https://ria.ru/20220628/it-1798809114.html

Путин подписал закон об упрощенном получении IT-специалистами ВНЖ в России

Путин подписал закон об упрощенном получении IT-специалистами ВНЖ в России - РИА Новости, 28.06.2022

Путин подписал закон об упрощенном получении IT-специалистами ВНЖ в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий иностранным IT-специалистам и членам их семей право получения вида на жительство в России в упрощенном... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:30

2022-06-28T17:30

2022-06-28T17:39

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий иностранным IT-специалистам и членам их семей право получения вида на жительство в России в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В пояснительных материалах к закону кабмин отмечал, что для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения вида на жительство в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание.Теперь преференции будут распространяться и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей.

https://ria.ru/20220625/tekhnologii-1798061771.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, общество