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Совет Федерации может рассмотреть закон об иноагентах восьмого июля
Совет Федерации может рассмотреть закон об иноагентах восьмого июля - РИА Новости, 28.06.2022
Совет Федерации может рассмотреть закон об иноагентах восьмого июля
Совет Федерации может на заключительном заседании 8 июля рассмотреть пакет законов о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, заявил РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:28
2022-06-28T19:28
2022-06-28T19:28
политика
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Совет Федерации может на заключительном заседании 8 июля рассмотреть пакет законов о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, один из авторов документов Андрей Климов."Если Госдума его примет и направит весь пакет документов в Совет Федерации, будем рассматривать", - сказал политик. Он полагает, что это может произойти на итоговом заседании палаты 8 июля."Я буду предлагать сенаторам одобрить закон", - заключил Климов.
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политика, совет федерации рф, госдума рф
Совет Федерации может рассмотреть закон об иноагентах восьмого июля
Совфед может рассмотреть закон об иноагентах 8 июля, если Госдума успеет его принять