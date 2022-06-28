https://ria.ru/20220628/inoagent-1798847654.html

Совет Федерации может рассмотреть закон об иноагентах восьмого июля

Совет Федерации может рассмотреть закон об иноагентах восьмого июля - РИА Новости, 28.06.2022

Совет Федерации может рассмотреть закон об иноагентах восьмого июля

Совет Федерации может на заключительном заседании 8 июля рассмотреть пакет законов о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, заявил РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:28

2022-06-28T19:28

2022-06-28T19:28

политика

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Совет Федерации может на заключительном заседании 8 июля рассмотреть пакет законов о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, один из авторов документов Андрей Климов."Если Госдума его примет и направит весь пакет документов в Совет Федерации, будем рассматривать", - сказал политик. Он полагает, что это может произойти на итоговом заседании палаты 8 июля."Я буду предлагать сенаторам одобрить закон", - заключил Климов.

https://ria.ru/20220628/biznes-1798831842.html

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политика, совет федерации рф, госдума рф