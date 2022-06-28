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МЭР: легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта
МЭР: легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта - РИА Новости, 28.06.2022
МЭР: легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта
Легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта, запуск механизма направлен на сохранение на российском рынке привычных товаров... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:53
2022-06-28T20:53
2022-06-28T20:53
экономика
технологии
владимир путин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
apple
samsung group
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта, запуск механизма направлен на сохранение на российском рынке привычных товаров повседневного спроса, сообщил директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам Тихонов.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, окончательно легализующий на 2022 год параллельный импорт: он освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в Россию товары без согласия правообладателей. Документ опубликован ранее во вторник на официальном портале правовой информации и вступил в силу."Данное решение не является разрешением контрафакта; оборот подделок, как и прежде, будет пресекаться в рамках действующего законодательства. Нормы об отсутствии ответственности бизнеса будут применяться только в случае, установленном правительством – при параллельном импорте товаров, включенных в специальный перечень", - сказал Тихонов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.По словам главы департамента, на фоне прекращения деятельности в РФ ряда иностранных компаний механизм параллельного импорта позволит сохранить на рынке привычные товары повседневного спроса."Внесенные изменения в закон уточняют, что на предпринимателей (в том числе участвующих в импорте, перевозке, хранении товаров) не распространяется не только гражданская, но и административная и уголовная ответственность. Таким образом мы защищаем российский бизнес на случай, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд", - добавил Тихонов.В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, он опубликован на сайте министерства и включает более 50 категорий, в том числе, автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.) электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), apple, samsung group
МЭР: легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта
Минэкономразвития: легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта, запуск механизма направлен на сохранение на российском рынке привычных товаров повседневного спроса, сообщил директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам Тихонов.
Президент РФ Владимир Путин
подписал закон, окончательно легализующий на 2022 год параллельный импорт: он освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в Россию товары без согласия правообладателей. Документ опубликован ранее во вторник на официальном портале правовой информации и вступил в силу.
"Данное решение не является разрешением контрафакта; оборот подделок, как и прежде, будет пресекаться в рамках действующего законодательства. Нормы об отсутствии ответственности бизнеса будут применяться только в случае, установленном правительством – при параллельном импорте товаров, включенных в специальный перечень", - сказал Тихонов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.
По словам главы департамента, на фоне прекращения деятельности в РФ ряда иностранных компаний механизм параллельного импорта позволит сохранить на рынке привычные товары повседневного спроса.
"Внесенные изменения в закон уточняют, что на предпринимателей (в том числе участвующих в импорте, перевозке, хранении товаров) не распространяется не только гражданская, но и административная и уголовная ответственность. Таким образом мы защищаем российский бизнес на случай, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд", - добавил Тихонов.
В начале мая Минпромторг
утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, он опубликован на сайте министерства и включает более 50 категорий, в том числе, автомобили (Volkswagen
, Skoda
, BMW
, Toyota
и др.) электронику (Apple
, Samsung
, Sony и др.), бытовую технику (Siemens
, Dyson и др.), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.