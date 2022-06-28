https://ria.ru/20220628/gretsiya-1798852232.html

Консульство Греции в Москве приостановит работу из-за высылки сотрудников

Консульство Греции в Москве приостановит работу из-за высылки сотрудников - РИА Новости, 28.06.2022

Консульство Греции в Москве приостановит работу из-за высылки сотрудников

Визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве будет закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией, сообщает... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:50

2022-06-28T19:50

2022-06-28T20:03

греция

москва

в мире

екатерина насика

андрей маслов

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве будет закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией, сообщает генконсульство Греции в Москве."В связи с депортацией сотрудников и необходимой реорганизацией работы органа со среды, 29 июня, и до пятницы, 1 июля, генеральное консульство Греции в Москве приостанавливает работу визового и гражданского отделов, за исключением случаев гуманитарного характера. С понедельника, 4 июля, генеральное консульство возобновляет работу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте генконсульства.Российский МИД в понедельник вызвал посла Греции Екатерини Насику и объявил, что восемь дипломатов Греческой Республики объявлены персонами нон грата, им надлежит покинуть РФ в течение восьми дней. Это стало ответом на "конфронтационный курс властей страны в отношении России" и объявление 6 апреля о высылке 12 российских дипломатов из Греции, включая высокопоставленных сотрудников посольства в Афинах и генконсульства в Салониках.Ранее посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости заявил, что российско-греческие отношения разрушены по вине Греции, их больше нет.Как отметил посол, сам факт того, что греческое правительство направило на Украину летальное оружие, очень тяжелый для российско-греческих отношений, и вызвал даже оторопь в греческих политических кругах, в греческом обществе. Высылка 12 дипломатических сотрудников стала еще одним ударом, сказал Маслов.По его словам, среди высланных 12 российских дипломатов - группа дипломатов-эллинистов, экспертов-страноведов, которые прекрасно работали и внесли большой личный вклад в развитие сотрудничества России и Греции, а выслали их под надуманными и беспочвенными предлогами. Посол сказал, что из Салоников высланы генеральный консул и консул-советник – второе лицо в загранучреждении.Посол отметил, что высылка российских дипломатов серьезно затруднит работу российского диппредставительства и генерального консульства в Салониках.

https://ria.ru/20220625/gretsiya-1798036287.html

https://ria.ru/20220627/diplomaty-1798528526.html

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греция, москва, в мире, екатерина насика, андрей маслов, россия, санкции в отношении россии