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В Горловке из-за обстрела пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.06.2022
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В Горловке из-за обстрела пострадал мирный житель
В Горловке из-за обстрела пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.06.2022
В Горловке из-за обстрела пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:10
2022-06-28T23:10
в мире
жкх
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько."Увы, по уточнённым данным, в результате попадания украинского снаряда в дом по улице Таллинской, 28, что в посёлке Куйбышево Никитовского района Горловки, ранение получил мирный житель П. В. Ю. 30.10.1983 года рождения", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
23:10 28.06.2022
 
В Горловке из-за обстрела пострадал мирный житель

Мэр Приходько: в Горловке из-за обстрела пострадал мирный житель

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько.
"Увы, по уточнённым данным, в результате попадания украинского снаряда в дом по улице Таллинской, 28, что в посёлке Куйбышево Никитовского района Горловки, ранение получил мирный житель П. В. Ю. 30.10.1983 года рождения", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреЖКХГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Стирол
 
 
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