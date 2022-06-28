https://ria.ru/20220628/gorlovka-1798880476.html

В Горловке из-за обстрела пострадал мирный житель

В Горловке из-за обстрела пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.06.2022

В Горловке из-за обстрела пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T23:10

2022-06-28T23:10

2022-06-28T23:10

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько."Увы, по уточнённым данным, в результате попадания украинского снаряда в дом по улице Таллинской, 28, что в посёлке Куйбышево Никитовского района Горловки, ранение получил мирный житель П. В. Ю. 30.10.1983 года рождения", - говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол