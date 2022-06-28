12:41 28.06.2022 (обновлено: 12:42 28.06.2022)
G7 выделит 4,5 миллиарда долларов для защиты уязвимых стран от голода
Страны G7 выделят еще 4,5 миллиарда долларов для защиты уязвимых слоев населения от голода
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны "Группы семи" обязуются выделить дополнительно 4,5 миллиарда долларов для защиты наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания, говорится в заявлении лидеров "семерки".
"Мы обязуемся выделить дополнительно 4,5 миллиарда долларов США для защиты наиболее уязвимых от голода и недоедания", - говорится в заявлении.
Таким образом, общая сумма средств, которые G7 выделит в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности в этом году, превышает 14 миллиардов долларов, отмечается в документе.
"Мы будем бороться против любого спекулятивного поведения, которое ставит под угрозу продовольственную безопасность или доступ к продуктам питания для уязвимых стран или населения", - отметили лидеры G7.
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