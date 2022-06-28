https://ria.ru/20220628/golod-1798666314.html

G7 выделит 4,5 миллиарда долларов для защиты уязвимых стран от голода

G7 выделит 4,5 миллиарда долларов для защиты уязвимых стран от голода - РИА Новости, 28.06.2022

G7 выделит 4,5 миллиарда долларов для защиты уязвимых стран от голода

Страны "Группы семи" обязуются выделить дополнительно 4,5 миллиарда долларов для защиты наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания, говорится в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:41

2022-06-28T12:41

2022-06-28T12:42

в мире

g7

продовольствие

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны "Группы семи" обязуются выделить дополнительно 4,5 миллиарда долларов для защиты наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания, говорится в заявлении лидеров "семерки".Таким образом, общая сумма средств, которые G7 выделит в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности в этом году, превышает 14 миллиардов долларов, отмечается в документе."Мы будем бороться против любого спекулятивного поведения, которое ставит под угрозу продовольственную безопасность или доступ к продуктам питания для уязвимых стран или населения", - отметили лидеры G7.

https://ria.ru/20220625/golod-1798029091.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, g7, продовольствие