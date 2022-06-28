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G7 выделит 4,5 миллиарда долларов для защиты уязвимых стран от голода - РИА Новости, 28.06.2022
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G7 выделит 4,5 миллиарда долларов для защиты уязвимых стран от голода
G7 выделит 4,5 миллиарда долларов для защиты уязвимых стран от голода - РИА Новости, 28.06.2022
G7 выделит 4,5 миллиарда долларов для защиты уязвимых стран от голода
Страны "Группы семи" обязуются выделить дополнительно 4,5 миллиарда долларов для защиты наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания, говорится в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:41
2022-06-28T12:42
в мире
g7
продовольствие
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны "Группы семи" обязуются выделить дополнительно 4,5 миллиарда долларов для защиты наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания, говорится в заявлении лидеров "семерки".Таким образом, общая сумма средств, которые G7 выделит в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности в этом году, превышает 14 миллиардов долларов, отмечается в документе."Мы будем бороться против любого спекулятивного поведения, которое ставит под угрозу продовольственную безопасность или доступ к продуктам питания для уязвимых стран или населения", - отметили лидеры G7.
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в мире, g7, продовольствие
12:41 28.06.2022 (обновлено: 12:42 28.06.2022)
 
G7 выделит 4,5 миллиарда долларов для защиты уязвимых стран от голода

Страны G7 выделят еще 4,5 миллиарда долларов для защиты уязвимых слоев населения от голода

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны "Группы семи" обязуются выделить дополнительно 4,5 миллиарда долларов для защиты наиболее уязвимых слоев населения от голода и недоедания, говорится в заявлении лидеров "семерки".

"Мы обязуемся выделить дополнительно 4,5 миллиарда долларов США для защиты наиболее уязвимых от голода и недоедания", - говорится в заявлении.

Таким образом, общая сумма средств, которые G7 выделит в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности в этом году, превышает 14 миллиардов долларов, отмечается в документе.
"Мы будем бороться против любого спекулятивного поведения, которое ставит под угрозу продовольственную безопасность или доступ к продуктам питания для уязвимых стран или населения", - отметили лидеры G7.
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В миреG7Продовольствие
 
 
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