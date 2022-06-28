https://ria.ru/20220628/geroy-1798629078.html

Улицу в Улан-Удэ назвали именем погибшего на Украине Героя России

Улицу в Улан-Удэ назвали именем погибшего на Украине Героя России - РИА Новости, 28.06.2022

Улицу в Улан-Удэ назвали именем погибшего на Украине Героя России

Улица имени погибшего на Украине Героя России Максима Концова появилась в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:00

2022-06-28T11:00

2022-06-28T11:00

россия

республика бурятия

улан-удэ

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798628764_0:195:3076:1925_1920x0_80_0_0_a49b9cb95a477d0f2a28b4cd7d19960b.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Улица имени погибшего на Украине Героя России Максима Концова появилась в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба мэрии."В юго-восточной части Улан-Удэ в микрорайоне Таежный появилась новая улица, ей присвоили имя погибшего на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова. Название утверждено распоряжением администрации города и внесено в государственный адресный реестр. В настоящий момент здесь строится новый жилой микрорайон, всего будет построено порядка 22 многоквартирных дома", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что лейтенант Росгвардии Максим Концов удостоен звания Героя России посмертно. В ходе спецоперации, обнаружив диверсионно-разведывательную группу, разведгруппа Концова вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант обеспечил проведение маневра по окружению диверсантов. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер спас боевых товарищей. Диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько человек взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.

россия

республика бурятия

улан-удэ

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика бурятия, улан-удэ, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)