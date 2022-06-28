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Улицу в Улан-Удэ назвали именем погибшего на Украине Героя России - РИА Новости, 28.06.2022
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Улицу в Улан-Удэ назвали именем погибшего на Украине Героя России
Улицу в Улан-Удэ назвали именем погибшего на Украине Героя России - РИА Новости, 28.06.2022
Улицу в Улан-Удэ назвали именем погибшего на Украине Героя России
Улица имени погибшего на Украине Героя России Максима Концова появилась в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:00
2022-06-28T11:00
россия
республика бурятия
улан-удэ
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Улица имени погибшего на Украине Героя России Максима Концова появилась в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба мэрии."В юго-восточной части Улан-Удэ в микрорайоне Таежный появилась новая улица, ей присвоили имя погибшего на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова. Название утверждено распоряжением администрации города и внесено в государственный адресный реестр. В настоящий момент здесь строится новый жилой микрорайон, всего будет построено порядка 22 многоквартирных дома", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что лейтенант Росгвардии Максим Концов удостоен звания Героя России посмертно. В ходе спецоперации, обнаружив диверсионно-разведывательную группу, разведгруппа Концова вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант обеспечил проведение маневра по окружению диверсантов. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер спас боевых товарищей. Диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько человек взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.
россия
республика бурятия
улан-удэ
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россия, республика бурятия, улан-удэ, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
11:00 28.06.2022
 
Улицу в Улан-Удэ назвали именем погибшего на Украине Героя России

Улицу в Улан-Удэ назвали именем погибшего на Украине Героя России Максима Концова

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на Улан-Уде
Вид на Улан-Уде - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Улица имени погибшего на Украине Героя России Максима Концова появилась в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба мэрии.
"В юго-восточной части Улан-Удэ в микрорайоне Таежный появилась новая улица, ей присвоили имя погибшего на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова. Название утверждено распоряжением администрации города и внесено в государственный адресный реестр. В настоящий момент здесь строится новый жилой микрорайон, всего будет построено порядка 22 многоквартирных дома", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что лейтенант Росгвардии Максим Концов удостоен звания Героя России посмертно. В ходе спецоперации, обнаружив диверсионно-разведывательную группу, разведгруппа Концова вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант обеспечил проведение маневра по окружению диверсантов. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, офицер спас боевых товарищей. Диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько человек взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.
© Фото : РосгвардияОфицер Росгвардии лейтенант Максим Концов
Офицер Росгвардии лейтенант Максим Концов - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : Росгвардия
Офицер Росгвардии лейтенант Максим Концов . Архивное фото
 
РоссияРеспублика БурятияУлан-УдэУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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