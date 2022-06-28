https://ria.ru/20220628/gaz-1798728271.html

Литва официально запретила импорт российского газа

Литва официально запретила импорт российского газа - РИА Новости, 28.06.2022

Литва официально запретила импорт российского газа

Литва законодательно запретила импорт российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Соответствующие поправки к Закону о... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:09

2022-06-28T15:09

2022-06-28T15:16

экономика

калининградская область

антон алиханов

литва

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Литва законодательно запретила импорт российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Соответствующие поправки к Закону о природном газе принял Сейм балтийской республики. За проголосовали 123 члена парламента, двое воздержались. После принятия поправок, газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа (СПГ) "Клайпедос нафта" будут доступны только поставщикам из стран, "не представляющих угрозы национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининград".В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград". До недавнего времени это был единственный маршрут его транзита в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде— судна "Маршал Василевский".Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на него последует ответ.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в российской национальной валюте с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.С начала апреля Литва перестала получать российский газ из-за отказа исполнять это решение.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

https://ria.ru/20220628/lovushka-1798598740.html

https://ria.ru/20220622/gaz-1797269226.html

калининградская область

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, калининградская область, антон алиханов, литва