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Литва официально запретила импорт российского газа - РИА Новости, 28.06.2022
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Литва официально запретила импорт российского газа
Литва официально запретила импорт российского газа - РИА Новости, 28.06.2022
Литва официально запретила импорт российского газа
Литва законодательно запретила импорт российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Соответствующие поправки к Закону о... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:09
2022-06-28T15:16
экономика
калининградская область
антон алиханов
литва
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Литва законодательно запретила импорт российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область. Соответствующие поправки к Закону о природном газе принял Сейм балтийской республики. За проголосовали 123 члена парламента, двое воздержались. После принятия поправок, газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа (СПГ) "Клайпедос нафта" будут доступны только поставщикам из стран, "не представляющих угрозы национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининград".В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград". До недавнего времени это был единственный маршрут его транзита в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде— судна "Маршал Василевский".Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на него последует ответ.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в российской национальной валюте с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.С начала апреля Литва перестала получать российский газ из-за отказа исполнять это решение.
https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html
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экономика, калининградская область, антон алиханов, литва
15:09 28.06.2022 (обновлено: 15:16 28.06.2022)
 
Литва официально запретила импорт российского газа

Литва запретила импорт российского газа, за исключением транзита в Калининград

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Литва законодательно запретила импорт российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область.

Соответствующие поправки к Закону о природном газе принял Сейм балтийской республики. За проголосовали 123 члена парламента, двое воздержались.
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После принятия поправок, газотранспортная система страны и терминал сжиженного природного газа (СПГ) "Клайпедос нафта" будут доступны только поставщикам из стран, "не представляющих угрозы национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининград".

В 2015 году "Газпром" и АВ Amber Grid подписали соглашение по транзиту российского газа через Литву в Калининградскую область. Договор подписан на десять лет и предусматривает транспортировку до 2,5 миллиарда кубометров топлива в год. Газ поставляется по трубопроводу "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград". До недавнего времени это был единственный маршрут его транзита в Калининградскую область. Однако в 2019 году началась эксплуатация терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде— судна "Маршал Василевский".
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Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на него последует ответ.

Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в российской национальной валюте с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
С начала апреля Литва перестала получать российский газ из-за отказа исполнять это решение.
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ЭкономикаКалининградская областьАнтон АлихановЛитва
 
 
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