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В Германии оценили влияние прекращения поставок газа из России на экономику - РИА Новости, 28.06.2022
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В Германии оценили влияние прекращения поставок газа из России на экономику
В Германии оценили влияние прекращения поставок газа из России на экономику - РИА Новости, 28.06.2022
В Германии оценили влияние прекращения поставок газа из России на экономику
Внезапное прекращение поставок российского газа привело бы к падению экономики Германии на 12,5%, сообщила газета Bild со ссылкой на результаты исследования... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:09
2022-06-28T13:09
экономика
германия
россия
природный газ
европа
в мире
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Внезапное прекращение поставок российского газа привело бы к падению экономики Германии на 12,5%, сообщила газета Bild со ссылкой на результаты исследования Ассоциации баварского бизнеса.Сообщается, что анализ провела компания Prognos AG, которая исходила из ситуации, при которой поставки российского газа прекратились бы первого июля."Зависимость экономики Германии от российского газа недооценивается", - заявил представитель Prognos AG Михаэль Бемер.Отмечается, что в случае прекращения поставок газа РФ такие отрасли, как стекольная, сталелитейная и пищевая промышленность, понесут убытки в размере 49 миллиардов евро. Потери повлияют на производство и цепочки поставок в других отраслях, и во второй половине 2022 года можно было бы ожидать убытки в размере 144 миллиардов евро.Таким образом, за шесть месяцев убытки составили бы в совокупности 193 миллиарда евро, подчеркивается в публикации.
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экономика, германия, россия, природный газ, европа, в мире
13:09 28.06.2022
 
В Германии оценили влияние прекращения поставок газа из России на экономику

Bild: прекращение поставок газа из России приведет к падению экономики Германии на 12,5%

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Внезапное прекращение поставок российского газа привело бы к падению экономики Германии на 12,5%, сообщила газета Bild со ссылкой на результаты исследования Ассоциации баварского бизнеса.
Сообщается, что анализ провела компания Prognos AG, которая исходила из ситуации, при которой поставки российского газа прекратились бы первого июля.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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"Зависимость экономики Германии от российского газа недооценивается", - заявил представитель Prognos AG Михаэль Бемер.
Отмечается, что в случае прекращения поставок газа РФ такие отрасли, как стекольная, сталелитейная и пищевая промышленность, понесут убытки в размере 49 миллиардов евро. Потери повлияют на производство и цепочки поставок в других отраслях, и во второй половине 2022 года можно было бы ожидать убытки в размере 144 миллиардов евро.
Таким образом, за шесть месяцев убытки составили бы в совокупности 193 миллиарда евро, подчеркивается в публикации.
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