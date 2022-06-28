https://ria.ru/20220628/gaz-1798676317.html

В Германии оценили влияние прекращения поставок газа из России на экономику

В Германии оценили влияние прекращения поставок газа из России на экономику - РИА Новости, 28.06.2022

В Германии оценили влияние прекращения поставок газа из России на экономику

Внезапное прекращение поставок российского газа привело бы к падению экономики Германии на 12,5%, сообщила газета Bild со ссылкой на результаты исследования... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:09

2022-06-28T13:09

2022-06-28T13:09

экономика

германия

россия

природный газ

европа

в мире

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Внезапное прекращение поставок российского газа привело бы к падению экономики Германии на 12,5%, сообщила газета Bild со ссылкой на результаты исследования Ассоциации баварского бизнеса.Сообщается, что анализ провела компания Prognos AG, которая исходила из ситуации, при которой поставки российского газа прекратились бы первого июля."Зависимость экономики Германии от российского газа недооценивается", - заявил представитель Prognos AG Михаэль Бемер.Отмечается, что в случае прекращения поставок газа РФ такие отрасли, как стекольная, сталелитейная и пищевая промышленность, понесут убытки в размере 49 миллиардов евро. Потери повлияют на производство и цепочки поставок в других отраслях, и во второй половине 2022 года можно было бы ожидать убытки в размере 144 миллиардов евро.Таким образом, за шесть месяцев убытки составили бы в совокупности 193 миллиарда евро, подчеркивается в публикации.

https://ria.ru/20220628/gaz-1798670745.html

https://ria.ru/20220628/gaz-1798629631.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, россия, природный газ, европа, в мире